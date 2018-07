El director de 'Venom' afirma que la película mostrará al personaje más violento de Marvel

Se esperaba un nuevo adelanto de 'Venom' con motivo de la Comic-Con pero Sony optó por mostrar un clip en el ya famoso "Hall H" y reservar el tráiler final para más adelante (quedan 3 meses para el estreno). Pese a ello, el director Ruben Fleischer y la estrella de la película, Tom Hardy, estuvieron en San Diego y dejaron algunas declaraciones para (ejem) poner los dientes largos a los fans.

Los trailers que hemos visto hasta ahora han generado dudas entre los seguidores de Venom; al margen de la división de opiniones sobre el aspecto del simbionte, parece que muchos querían ver una película del villano de Spider-Man en lugar de una historia sobre los orígenes de un antihéroe. Fleischer quiso asegurar a los fans que 'Venom' es fiel a los cómics y va a mostrar al personaje más violento de Marvel.

"Nuestra película quiere honrar el tono de los cómics, tanto como podamos. En los cómics, [Venom] arranca cabezas a mordiscos y come cerebros. Sería raro hacer una película de Venom y que no hiciera eso. Hemos intentado que sea lo más fiel posible. Este es, definitivamente, el personaje más violento y salvaje de Marvel que creo que nadie ha visto jamás."

Suena interesante, de momento diría que lo más violento que hemos visto en cuanto a adaptaciones de personajes de Marvel es 'Logan', y luego las dos aventuras de Deadpool. Por su parte, Hardy confirma que los niños no podrán ver la película y vuelve a mencionar el detalle de las cabezas. De momento no hemos visto nada semejante pero, si es verdad que hay algo así en la película, y no lo dejan fuera de plano, 'Venom' va a ser algo distinto a las demás películas de Marvel.

"Para mí, Venom es, de lejos, el superhéroe más guay que existe. Sencillamente, me gusta su aspecto, por encima de todo. Además, está mi hijo, que es un tremendo fan de Venom. Fue una influencia muy fuerte para mí, sobre por qué debía interpretar a Venom específicamente... Así que hice algo donde arranco cabezas a bocados, que mi hijo no puede ver."

'Venom' se estrena en cines el 5 de octubre. A continuación dejo un vídeo donde Ruben Fleischer, Tom Hardy y Riz Ahmed responden preguntas sobre la película en la Comic-Con de San Diego:

