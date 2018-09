Festival de San Sebastián 2018: palmarés y las 13 mejores películas de la 66ª edición

Isaki Lacuesta recupera la gloria en Donostia con 'Entre dos aguas', el regreso de Isra y Cheíto, los protagonistas de 'La leyenda del tiempo', que cautivó en 2006. Segunda Concha de Oro para el director de 'Los pasos dobles', que en 2014 también recibía en San Sebastián el rapapolvo de la crítica con su excesiva 'Murieron por encima de sus posibilidades'.

Efectivamente, la del catalán de carrera variopinta y siempre arriesgada, director de cabecera del festival vasco, es de lo mejor de una Sección Oficial tan variada como discutida. Con una programación aclamada y cuestionada a partes iguales por los diferentes sectores habitualmente críticos, baja ya el telón de una edición que arrancaba con mucha fuerza, entre grandes presencias y la promesa de títulos muy esperados, como el regreso de Carlos Vermut tras el triunfo de 'Magical Girl' en 2014.

Una edición valiente, muy comprometida con nuestro tiempo y con propuestas de todo tipo de procedencias y autorías. Su palmarés, tan variopinto como las películas a concurso, deja grandes alegrías y algunas sorpresas y evidencia algo que la programación ya insinuaba esparcida por todas las secciones competitivas: el cine español viene pisando fuerte esta temporada, con proyectos de todo tipo, desde lo más comercial a lo más underground.

'Entre dos aguas' y 'Rojo', las grandes triunfadoras del mayor certamen de cine hispanohablante

Aunque se le escapó la Concha de Oro, la argentina 'Rojo' arrasaba con nada menos que tres de los siete galardones de Sección Oficial.

Esta gigantesca coproducción entre el país latinoamericano y Bélgica, Brasil, Alemania, Francia y Suiza, se hacía con la nada despreciable Concha de Plata a mejor director (Benjamín Naishtat), junto con la Concha de Plata a mejor actor para Darío Grandinetti y el Premio del Jurado a la mejor fotografía (Pedro Sotero). Una intriga política y activista sobre la Argentina de los 70 que, sin embargo, había tenido una acogida más bien discreta entre la prensa.

A la enormemente alabada Concha de Oro a la mejor película, la fantástica 'Entre dos aguas' de Isaki Lacuesta, se unía como segundo premio gordo el Premio Especial del Jurado, con una propuesta totalmente en las antípodas, 'Alpha, the right to kill', un intrigante thriller criminal filipino firmado por el prestigioso Brillante Mendoza. En ausencia del filipino, su productor destacaba la relevancia de este premio para una cinematografía totalmente en los márgenes y con una atmósfera tan peculiar como memorable.

Por su parte, la Concha de Plata a la mejor actriz recaía en la noruega Pia Tjelta, por su tragiquísimo papel en una producción sobre el suicidio rodada en clave de plano secuencia, 'Blind Spot'. El Premio del Jurado al mejor guión caía esta vez dividido ex-aequo entre dos propuestas diametralmente opuestas.

Por un lado, el conmovedor biopic de Icíar Bollaín sobre el famoso bailarín cubano, 'Yuli', entregaba al veterano y profundamente aclamado Paul Laverty un galardón merecido y compartido con la francesa 'L'homme fidèle', co-escrita entre Jean-Claude Carrière y el propio Louis Garrel, que recogía el galardón entre bromas y alabanzas al admirado guionista octogenario. Una reinvención de l'amour fou nouvelle-vaguesco protagonizada por el triángulo sexy Garrel, Laetitia Casta y Lily-Rose Depp.

En las secciones paralelas, las producciones españolas brillaban de nuevo entre premios del público, menciones especiales y jurado joven. El debut de Celia Rico Clavellino, 'Viaje al cuarto de una madre', se desmarcaba desde la primera proyección y arrasaba entre el jurado joven. Una película autoral y personal con una fantástica Lola Dueñas y una siempre carismática Anna Castillo, que además lograba una mención especial del jurado de la sección Nuevos Directores.

El Premio del Público Ciudad de Donostia, con una puntuación excepcionalmente alta (9,02), recaía en el aclamado largo de animación de Raúl de la Fuente y Damian Nenow, 'Un día más con vida', basado en un relato del reportero Ryszard Kapuscinski en Angola en plena Guerra Fría. Una mención especial del jurado recibía también la famosa cortometrajista Elena López Riera con su corto 'Los que desean'.

A continuación el palmarés completo de la Sección Oficial:

Concha de oro a la mejor película: 'Entre dos aguas', Isaki Lacuesta (España)

'Entre dos aguas', Isaki Lacuesta (España) Premio especial del jurado: 'Alpha, the right to kill', Brillante Mendoza (Filipinas)

'Alpha, the right to kill', Brillante Mendoza (Filipinas) Concha de plata al mejor director: Benjamín Naishtat por 'Rojo' (Argentina, Bélgica, Brasil, Alemania, Francia, Suiza)

Benjamín Naishtat por 'Rojo' (Argentina, Bélgica, Brasil, Alemania, Francia, Suiza) Concha de plata a la mejor actriz: Pia Tjelta por 'Blind Spot' (Noruega)

Pia Tjelta por 'Blind Spot' (Noruega) Concha de plata al mejor actor: Darío Grandinetti por 'Rojo'

Darío Grandinetti por 'Rojo' Premio del jurado al mejor guión: ex-aequo Paul Laverty por 'Yuli' (España, Cuba, Reino Unido, Alemania) y Jean-Claude Carrière y Louis Garrel por 'L'homme fidèle'

ex-aequo Paul Laverty por 'Yuli' (España, Cuba, Reino Unido, Alemania) y Jean-Claude Carrière y Louis Garrel por 'L'homme fidèle' Premio del jurado a la mejor cinematografía: Pedro Sotero por 'Rojo'

