Judi Dench defiende a Kevin Spacey: "Ha sido y es un actor maravilloso. Y un buen amigo"

Judi Dench acudió al Festival de San Sebastián para recibir el tercer Premio Donostia de la 66ª edición (tras los entregados a Danny DeVito e Hirokazu Koreeda) y para presentar su nuevo trabajo, 'Red Joan'. Pero la veterana estrella también sorprendió con unas declaraciones relacionadas con Kevin Spacey, caído en desgracia tras las conocidas alegaciones de abuso sexual.

Hablando con la prensa, Dench se refirió a Spacey como "un maravilloso actor" y "un buen amigo", y criticó que borraran sus escenas de 'Todo el dinero del mundo' para reemplazarle por Christopher Plummer. Todo empezó de manera inesperada, cuando le preguntaron por momentos de su carrera que recuerde con cariño; la dama del cine británico respondió contando una anécdota de Spacey.

Ambos coincidieron a las órdenes de Lasse Hallström en el drama 'Atando cabos' ('The Shipping News', 2001) y Dench reveló que Spacey la ayudó durante el rodaje a sobrellevar la reciente muerte de su marido:

"Fui a Nueva Escocia a hacer 'The Shipping News' con Kevin Spacey, y fue un consuelo inestimable, nunca mencionó que sabía que yo estaba mal. Me animaba y me hizo seguir adelante."