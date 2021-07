Estrenos de cine: la 'Viuda Negra' de Scarlett Johansson busca batir el brutal récord de taquilla de 'Fast & Furious 9'

Avanzamos en la campaña veraniega con un nuevo viernes de estrenos de cine que tachar en nuestros calendarios. Esta semana las novedades son escasas, pero particularmente jugosas y variadas, incluyendo lo nuevo del Universo Marvel; pero antes de repasarlas, como siempre, vamos a echar un vistazo a una taquilla nacional dominada sin ningún tipo de miramiento por Dominic Toretto y las maravillosas fantasmadas de 'Fast & Furious 9'.

La última película de la franquicia, dirigida por Justin Lin, ha reventado el box office elevándose como el mejor estreno desde 'El ascenso de Skywalker' con 2,8 millones de euros recaudados en su primer fin de semana; destronando a 'Operación Camarón', que cae al segundo puesto con 0,63 millones en su segunda semana en cartel.

El Top 5 con lo más visto del fin de semana pasado lo cierran 'Spirit: Indomable', que aguanta el tipo con 0,25 millones de euros que la colocan en tercera posición; 'Expediente Warren: Obligado por el demonio', que se mantiene entre lo más visto tras cinco semanas con otros 0,21 millones y 'Cruella', que cierra el ranking con 0,17 millones cosechados después de seis semanas en salas y Disney+.

Los estrenos del 9 de julio de 2021

'Viuda Negra' ('Black Widow', 2021)

Después de dos años de parón forzado por la pandemia, el Universo Cinematográfico de Marvel vuelve a nuestras salas de cine de la mano de 'Viuda Negra', una precuela centrada en Natasha Romanoff —y su familia disfuncional— dirigida por Cate Shortland y protagonizada por Scarlett Johansson, David Harbour, Rachel Weisz y Florence Pugh, la verdadera estrella de la función. Espías internacionales, acción a espuertas y desbarres tonales marca de la casa en uno de los títulos menos inspirados del MCU.

Crítica en Espinof: 'Viuda Negra': una notable aventura donde brilla una Florence Pugh llamada a dejar huella en el Universo Marvel

'A todo tren. Destino Asturias' (2021)

Tras 'Padre no hay más que uno' y su secuela, Santiago Segura vuelve a la carga con una nueva comedia familiar, acompañado de celebridades nacionales como Leo Harlem, Florentino Fernández, David Guapo o El Cejas —entre otros—. Humor para todas las edades, incluyendo chistes con el lenguaje inclusivo, destinado a arrasar la taquilla.

Crítica en Espinof: '¡A todo tren! Destino Asturias': una estrambótica comedia familiar de Santiago Segura en la que emula el espíritu de 'El hormiguero'

'La mujer del espía' ('Spy no tsuma', 2020)

Tras 'To The Ends of the Earth', el cineasta japonés Kiyoshi Kurosawa regresa con 'La mujer del espía', un drama con tintes de thriller ambientado en la antesala de la II Guerra Mundial que se alzó con el premio al mejor director en la última edición del Festival de Venecia.

'Miss Marx' (2020)

Escrita y dirigida por Susanna Nicchiarelli, la cinta nominada a once Premios David di Donatello, incluyendo las categorías de mejor película y mejor dirección, 'Miss Marx' nos propone explorar la figura de Eleanor, la hija más joven de Karl Marx, en un biopic con un fuerte calado político y feminista.

'Queridos camaradas' ('Dorogie tovarishchi!', 2020)

Cierra los limitados estrenos de la semana 'Queridos camaradas'; un drama dirigido por Andrei Konchalovsky que nos sumerge en la Unión Soviética de principios de la década de los 60 con un tratamiento visual impecable presidido por una fotografía monocromática de Andrey Naidenov para enmarcar. No es de extrañar que se haya llevado un buen número de premios y menciones en festivales y galas de premios como Venecia, Chicago o los BAFTA.

Más recomendaciones en Expediente Espinof

Si los estrenos de esta semana no te llaman la atención o quieres recuperar títulos que llevan más tiempo en cartelera, recuerda que puedes echar un vistazo a las películas en cartel de la semana pasada y la anterior. Y si aún quieres aún más recomendaciones, no olvides que en nuestra Newsletter semanal 'Expediente Espinof' os ponemos en bandeja una selección de cine y televisión para todos los paladares curada por nuestros editores.

Enlace | Suscríbete a 'Expediente Espinof', la nueva newsletter semanal de Espinof