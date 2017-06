Estrenos de cine: El fantástico retorno de Nacho Vigalondo contra Gru y sus minions

Llega un nuevo viernes a nuestro calendario de 2017 y, junto a él, una nueva tanda de estrenos que repasar en Espinof, tanto en vídeo como por escrito, para echaros una mano en vuestras decisiones cinematográficas para este fin de semana.

Este día 30, cerramos el mes dando la bienvenida a nuestras pantallas a la espectacular y original apuesta kaiju eiga de Nacho Vigalondo con Anne Hathaway como protagonista titulada 'Colossal'. Junto a ella, el retorno de Gru y sus minions en 'Gru 3: Mi villano favorito', y dos filmes españoles de naturaleza tan dispar como el alabado drama 'Verano 1993', y la comedia 'Despido procedente' protagonizada por Imanol Arias.

'Colossal' (2016)

A favor: su impecable factura, el magnífico duelo interpretativo entre Anne Hathaway y Jason Sudeikis, su demoledor subtexto y, por supuesto, el sello autoral de un Vigalondo experto en el humor más enrarecido.

En contra: precisamente, ese sello "vigalondiano", en absoluto fácil de fácil de digerir para todos los públicos.

Crítica en Espinof: 'Colossal': Las relaciones de pareja son una monstruosidad

'Gru 3: Mi villano favorito' ('Despicable Me 3', 2017)

A favor: su banda sonora y su doblaje original, capitaneado por Steve Carrell, Kristen Wiig y Trey Parker —creador de 'South Park' como Balthazar Bratt.

En contra: promete una nueva dosis de más de lo mismo, lo que implica tener que aguantar de nuevo a los minions. Ah, y en la versión española tendremos a Jorge Cremades poniendo voz al villano...

'Verano 1993' (2017)

A favor: 'Verano 1993' viene precedida de un aluvión de críticas tan positivas como entusiastas que prometen un brillante relato tierno, conmovedor y reticente a la pornografía emocional.

En contra: su estilo, tildado de "lírico" y "delicado", puede no ser del agrado de todo el mundo.

'Un don excepcional' ('Gifted', 2017)

A favor: poder ver a Chris Evans alejado de sus mallas de Capitán América y sin lanzar mamporros durante un par de horas.

En contra: parece ser que el relato está minado de lugares comunes y de recursos bastante zafios para generar drama de forma sencilla.

'Despido procedente' (2017)

A favor: su trío protagonista compuesto por Imanol Arias, Hugo Silva y Darío Grandinetti. Ver a Arias lanzar improperios en argentino es impagable.

En contra: 'Viral', el debut y anterior trabajo de Lucas Figueroa no es una muy buena carta de presentación para confiar en su nuevo filme.

'Una noche con mi exsuegro' ('All Nighter' 2017)

A favor: sin lugar a dudas, la presencia del oscarizado J.K. Simmons es reclamo suficiente para despertar interés por el filme.

En contra: por desgracia, parece que el actor de 'Whiplash' es lo único remarcable de una comedia al uso sin nada nuevo que ofrecer y que revela sus gags más graciosos en el tráiler.

'Aurora' ('Jamais contente', 2016)

A favor: parece que 'Aurora' vuelve a dejar patente la especial sensibilidad y precisión de los cineastas franceses a la hora de crear comedias con tintes dramáticos.

En contra: podría caer en los clichés y tópicos del subgénero del coming to an age

'En este rincón del mundo' ('Kono Sekai no Katasumi ni', 2016)

A favor: su sensibilidad, lo bello y evocador de sus imágenes, y ese celebrado contraste entre sus pasajes más hermosos y sentimentales, y los más dramáticos y desgarradores.

En contra: que aún haya público que considere la animación como un género menor y no pueda disfrutar de obras de arte como esta.

'Los últimos años del artista: Afterimage' ('Powidoki', 2016)

A favor: la interpretación de Boguslaw Linda como el pintor Wladyslaw Strzeminski, y la factura del largometraje, a juzgar por su avance, lucen absolutamente espectaculares.

En contra: la nacionalidad y temáticas de la cinta pueden echar para atrás a más de un espectador de forma totalmente injustificada.

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Adriana Izquierdo: 'Colossal'. Dramedia de pretensiones ligeras pero que se toma en serio su tema, al que le da una vuelta muy original. Su relato de madurez, resurgimiento y empoderamiento a través de la parte kaiju es lo más.

John Tones: 'Colossal'. Nacho Vigalondo sigue reformulando los códigos del cine fantástico introduciéndole cargas de profundidad que proporcionan dobles lecturas muy amargas a un tema tan poco realista como el de los monstruos gigantes.

Jorge Loser: ‘I’m not a serial killer’. Por ser una de las sensaciones del cine de terror indie del año pasado, una especie de mezcla imposible de 'Noche de miedo' y 'Dexter' en un entorno rural hiperrealista.

Juan Luis Caviaro: 'Okja'. Porque, a pesar de sus irregularidades, es una película emocionante y divertida con un mensaje necesario: ya es hora de respetar a los animales.

Lucia Ros: ‘La película de nuestra vida’. Porque te sumerge en un letargo estival maravilloso, como los de los mejores veranos.

Mikel Zorrilla: 'Déjame salir' ('Get Out'). Puede que no sea el bombazo de cine de terror que nos vendían, pero sí es un inteligente giro de tuerca al género que sabe administrar sus revelaciones sin llegar a decaer en ningún momento.

Víctor López G.: 'Colossal'. Nadie como Nacho Vigalondo para darle una vuelta de tuerca al subgénero kaiju eiga. Su viaje a las américas le ha sentado fantásticamente, firmando una pieza tan inteligente como bien ejecutada y rebosante de un necesario mensaje en los tiempos que corren.