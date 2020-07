Todos los estrenos de Disney+ en agosto de 2020: 'Phineas y Ferb, la película: Candace contra el universo' y 'Howard'

Va llegando el momento de conocer las novedades de las principales plataformas de streaming para el mes de agosto y en esta ocasión ha sido Disney+ la primera en anunciarlas. Tampoco es que tenga muchas, pero durante el próximo mes los únicos lanzamientos serán la película 'Phineas y Ferb, la película: Candace contra el universo' y el documental 'Howard'.

Todas las películas que llegan a Disney+

'Phineas y Ferb, la película: Candace contra el universo'

Los populares Phineas y Ferb emprenden un viaje a través de la galaxia para rescatar a su hermana Candace, que, tras ser secuestrada por alienígenas, encuentra una utopía en un planeta lejano, liberada de sus molestos hermanos.

Estreno 28 agosto

Todos los documentales que llegan a Disney+

'Howard'

Una mirada en profundidad a la figura de Howard Ashman, el autor de de las letras de las canciones de clásicos Disney como 'Aladdin', 'La Bella y la Bestia' o 'La Sirenita'. Una persona clave en el resurgir de las producciones animadas de la compañía al acercarlas al espíritu de los musicales de Broadway.

Estreno 7 agosto

Todas las series que llegan a Disney+

No está previsto el estreno de ninguna serie. Agosto era el mes previsto para el lanzamiento de 'The Falcon and the Winter Soldier', la primera serie en acción real de Marvel para la plataforma, pero la pandemia de coronavirus impidió tenerla lista a tiempo. Por el momento se desconoce cuándo podremos verla.