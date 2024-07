El inquietante marketing "maldito" de 'Longlegs' que ha sido parte indispensable de su éxito y se atrevió a ocultar a Nicolas Cage

Hace seis meses el primer teaser de 'Longlegs' ni siquiera mostraba el nombre de la película. Casi que ni parecía querer anunciar una película. Aquel primer contacto solo incluía una terrorífica llamada telefónica a emergencias sobre una inquietante foto familiar, una turbia escena de crimen apenas visibles por unos segundos y un texto en un idioma desconocido.

Meses más tarde las piezas de dominó han ido cayendo una detrás de otra y han dado como resultado el mayor éxito de Neon. La nueva película de Oz Perkins ha recaudado unos 22 millones de dólares y superado las expectativas de la distribuidora. Una entrada de cine que los espectadores pagaron ansiosos para, entre otras cosas, por fin poder ver a Nicolas Cage interpretando el villano, algo que se había ocultado por completo del marketing de la película.

Jugando con el espectador

En algún momento 'Longlegs' revelaría su título en un tráiler más alineado con las espectativas del mercado, pero cuando llegó se sintió como un merecido clímax tras meses de información a cuentagotas y teasers escuetos. En 'We've been waiting for her', de solo 24 segundos, vemos a un cura nervioso en lo que parece la escena de un crimen siendo atacado, con de nuevo otra grabación inquietante y terminando con una agente del FBI mirando a su tablero de pistas.

"Hoy en día los trailers y el marketing nos lo muestran casi todo así que es agradable ver que Neon se inclina por el misterio y nos mantiene expectantes", decía el comentario más votado en el teaser de YouTube, dando exactamente con la clave del éxito de esta fórmula. En una era en la que el contenido trata de asegurarse la atención del espectador, en la de la normalización de los pósteres de "cabezas flotantes" para que sepamos todas las estrellas que protagonizan el film, es refrescante descubrir que el público también está interesado en justo lo contrario. Si quieres ver a Nic Cage, tienes que ir al cine.

No solo la brevedad y el misterio han funcionado. En el caso del género de terror parece que Hollywood está cada día más cerca de descubrir el "creepypasta". Aquel primer e impactante teaser de 'Longlegs' sigue siendo una obra escalofriante casi independiente de la propia película, y está cortado por el mismo patrón que el de 'Skinamarink' hace un año.

Acostumbrados al sobre estilismo y al ritmo matemático de los tráilers modernos, hay algo que se siente "prohibido" cuando vemos un contenido promocional de este tipo. Sucio, sin terminar, conciente de que te guarda muchos secretos y que parece sacado de los más recónditos rincones de internet en lugar de cuidadosamente manufacturado. Hacer del material de marketing un puzle y confiar en que el espectador quiera resolverlo es una jugada arriesgada, pero este ha sido uno de los raros casos donde las estrellas (y el avispado trabajo de sus creativos implicados) se han alineado.

