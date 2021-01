La 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder tiene fecha: el estreno de superhéroes más esperado del año llegará también a HBO España

Nunca se sabe con esto de las alianzas, el streaming, las majors o las distribuidoras, pero era bastante razonable que HBO España estrenase el montaje de cuatro horas de 'Liga de la Justicia' que reformula el fallido intento de Warner y DC hace cuatro años.

La visión original de Zack Snyder, en forma de película o miniserie (aún no está del todo claro si bien el director afirma que es un largometraje), llegará a HBO Max y HBO España el 18 de marzo.

Con Junkie XL en lugar de Danny Elfman y Joss Whedon fuera del apartado de escritura, la historia duplica su duración, modifica el color y aterriza en forma de cuatro episodios de una hora que, tras muchos años de especulación, confirman que sí, que había algo más ahí detrás y que la tragedia personal de Snyder impidió finalizarla en condiciones.

Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill, Amy Adams, Amber Heard, Jared Leto, J.K. Simmons, Connie Nielsen, Robin Wright, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Joe Manganiello y Jeremy Irons recuperan sus papeles en una apuesta tan atrevida que no creo que nadie vaya a quedar indiferente.

.@ZackSnyder's Justice League to premiere Thursday, March 18 on @HBOMax: https://t.co/xG5tfoBGHA



New teaser art for the Max Original full-length feature film @snydercut from @wbpictures and @DCComics now available. #SnyderCut pic.twitter.com/nyjeUyxFKd