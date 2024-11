Malas noticias para los amantes del cine de ciencia ficción. Una de las películas más esperadas por los fans del género vuelve a retrasarse

Una de las películas más esperadas por los amantes del cine de ciencia ficción es 'Mickey 17', el primer largometraje de Bong Joon-ho desde que hiciera historia ganando el Óscar con 'Parásitos'. Sin embargo, su rodaje se llevó a cabo en 2022 y todavía sigue sin estrenarse. La mala noticia ahora es que su estreno en cines ha vuelto a retrasarse.

Segundo aplazamiento

En Warner han decidido que el 31 de enero de 2025 no era la fecha idónea para el lanzamiento de la película protagonizada por Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Steve Yeun, Naomi Ackie y Toni Collette, por lo que han aplazado su llegada a las salas hasta el 18 de abril de ese mismo año.

Esto supone el segundo retraso en la fecha de estreno para 'Mickey 17', pues inicialmente estaba previsto para el 29 de marzo de 2024, pero Warner decidió a principios del año pasado que esa fecha era mejor para 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio'. Eso sí, lo de aplazarla casi un año se sintió como poco menos que una puñalada por la espalda por parte de algunos espectadores.

Esperemos que no haya un nuevo aplazamiento, ya que esta decisión de Warner empieza a sembrar ciertas dudas alrededor de la película. A fin de cuentas, si fuese buenísima, no se entendería lo de marear la perdiz hasta este punto, aunque hay que tener en cuenta que su presupuesto se supone que ronda los 150 millones de dólares y en la compañía querrán ser precavidos para que no vuelve a haber otra hecatombe como la de 'Joker 2'.

'Mickey 17' cuenta la historia de un hombre que desea abandonar la Tierra y acepta convertirse en un empleado prescindible, lo cual supone que cada vez que muere, se regenera en un nuevo cuerpo manteniendo intactos la mayoría de sus recuerdos. Tras sobrevivir contra todo pronóstico en una expedición para colonizar un mundo humano, Mickey 17 se tendrá que enfrentar a un nuevo múltiple, Mickey 18.

En Espinof | Las 11 mejores películas de ciencia ficción y fantasía en 2024

En Espinof | Las 9 mejores películas de Netflix en 2024