'Narcos: México': Netflix anunca la fecha de estreno de la temporada 2 con el primer teaser

Más de un año después de que viésemos la primera, Netflix ha anunciado la fecha de estreno de la temporada 2 de 'Narcos: México' o, lo que es lo mismo, la que hubiera sido la "temporada 5" de la franquicia creada por Chris Brancato, Carlo Bernard, y Doug Miro.

Será el 13 de febrero cuando volvamos a la guerra de las drogas en el país norteamericano a través de la historia de Félix Gallardo (Diego Luna). Además de la fecha, ya podemos ver un primer adelanto en vídeo de la temporada.

Catch him if you can. Narcos: Mexico Season 2 premieres February 13 on @netflix. pic.twitter.com/OpScR1Et9h