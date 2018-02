Netflix anuncia la fecha de estreno de 'Aniquilación', calificada como un "nuevo clásico de la ciencia-ficción"

Terminó la intriga. Netflix ha anunciado que estrenará 'Aniquilación' ('Annihilation') el próximo 12 de marzo. Es decir, casi un mes después de que llegue a las salas de cine de Estados Unidos (23 de febrero). Podría ser peor, 'Under the Skin' (2014) sigue inédita en España. La mala noticia es que sólo el público estadounidense tendrá la suerte de poder ver 'Aniquilación' en pantalla grande.

Ya hemos hablado aquí antes de este largometraje; es el segundo film escrito y realizado por Alex Gardland, autor de la aclamada 'Ex Machina', y está basada en la novela de Jeff VanderMeer. El reparto está liderado por Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Gina Rodriguez, Tuva Novotny, Benedict Wong y Oscar Isaac.

La historia de 'Aniquilación' se centra en Lena (Portman). Bióloga y exsoldado, Lena se une a una misión para investigar lo que le ocurrió a su marido en el Área X, un fenómeno siniestro y misterioso que se esparce por la costa americana. Una vez dentro, el equipo de la expedición descubre un universo de paisajes y criaturas mutadas, tan peligrosas como preciosas, que amenazarán sus vidas y cordura...

Al margen de ser uno de los estrenos más potentes del año en el género fantástico, 'Aniquilación' ha estado dando mucho que hablar en los últimos meses. Por un lado, debido a la polémica de "whitewashing", que fue respondida por el reparto y el director, y por otro lado, por la decisión de Paramount y Skydance de vender los derechos de distribución internacional a Netflix. Garland explicó por qué le parece una equivocación:

"Ha sido una decepción. Hicimos la película para el cine. No tengo ningún problema con la pequeña pantalla. La mejor obra de género que he visto en mucho tiempo es 'The Handmaid's Tale', así que creo que hay un potencial increíble dentro de ese contexto, pero si estás haciendo eso, lo estás haciendo para ese medio, y piensas en ello bajo esos términos. Uno de los mayores beneficios de Netflix es que va a llegar a mucha gente. Así que tiene pros y contras, pero bajo mi punto de vista y el de la gente que la ha hecho, se ha hecho para ser vista en pantalla grande."

Al igual que 'Ex Machina', 'Aniquilación' está recibiendo excelentes críticas. Se afirma que es un nuevo clásico de la ciencia-ficción, se destaca la labor del elenco, el guion, la belleza de la película y un guion retorcido que deja un final inesperado; al parecer, todos se ponen de acuerdo en que se necesita tiempo y reflexión para poder apreciar y entender todo lo que ofrece Garland en su nuevo trabajo. Hay muchas ganas de verla, espero que las elevadas expectativas no arruinen la experiencia...

Make no mistake, #Annihilation is a new sci-fi classic. Brilliant, thrilling, and provocative, it has as much metaphoric depth as it does narrative tension. I’m floored. pic.twitter.com/o2taDg2Z7L — Drew Taylor (@DrewTailored) 8 de febrero de 2018

ANNHILATION is, in wholly inelegant terms, one hell of a mindfuck. Most of the time, I didn't want it to end; occasionally, I was so unsettled I thought I might keel over. — Kate Erbland (@katerbland) 8 de febrero de 2018

#ANNIHILATION: This is the type of sci-if we always say we want to see. Bold, challenging, singular, visually dazzling. Would not be the least bit surprised to see it hailed as a masterpiece (and it might actually be one). — Ben Pearson (@benpears) 8 de febrero de 2018

Alex Garland’s #Annihilation is another example of the kind of brainy sci-fi we don’t see enough of. Badass female cast and a story that’s both beautiful and wickedly disturbing, and an ending you will talk about for days. Dug it so much pic.twitter.com/fW77z6xX4v — ErikDavis (@ErikDavis) 8 de febrero de 2018

Just saw #Annihilation, and damn, it’s gorgeous. Beautifully done, riveting and smart. Going to need to process this one for a while, and I want to see it again! pic.twitter.com/rFl5cnacon — Jenna Busch (@JennaBusch) 8 de febrero de 2018

Alex Garland's #Annihilation is absolutely phenomenal. It's gorgeous and mesmerizing, with brilliant performances from the entire ensemble. It's a remarkable vision, and has a sequence so thrilling that I was left literally dizzy. It will be on my Top 10 of 2018 without question. pic.twitter.com/zGmDGlyh0M — Eric Eisenberg (@eeisenberg) 8 de febrero de 2018