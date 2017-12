Nuevo tráiler de 'Annihilation': el thriller de ciencia ficción que no se estrenará en cines por ser "demasiado intelectual"

Aunque saltase a la palestra después de su arrollador debut 'Ex-Machina', del que se puede afirmar rotundamente que es uno de los mejores filmes de ciencia ficción de los últimos tiempos, Alex Garland lleva desde principios de siglo ejerciendo como guionista; faceta que nos ha regalado libretos tan estimables como los de '28 días después' o 'Sunshine', ambas dirigidas por Danny Boyle.

Después de haber firmado los guiones de varias adaptaciones como 'Nunca me abandones' o la impresionante 'Dredd', el cineasta londinense vuelve a trabajar sobre material original ajeno con 'Annihilation', su segundo largometraje como director cuyo nuevo tráiler, además de dejarnos boquiabiertos, la sitúa instantáneamente como una de las cintas a seguir con lupa durante los próximos meses. Juzgad por vosotros mismos.

Pese al magnífico aspecto que ha ido revelando el proyecto a través de sus dos avances vistos hasta la fecha, los responsables de Skydance Productions —vinculada a Paramount Picutres— parecen no estar tan entusiasmados al respecto. Los "pobres" resultados obtenidos tras una proyección de prueba realizada este verano, que tildaba el largo de "demasiado intelectual" y "demasiado complicado" han impulsado al estudio a evitar bajo todos los medios una distribución mundial de 'Annihilation', no queriendo asumir riesgos tras el batacazo que se han llevado con 'Geostorm'.

David Ellison —productor ejecutivo vinculado a Skydance— sugirió en primera instancia hacer cambios sustanciales sobre el contenido del filme, que incluirían modificar la personalidad del personaje de Natalie Portman y varios cambios en el desenlace. Como era de esperar, la respuesta fue una rotunda negativa por parte de Alex Garland y del segundo productor ejecutivo de 'Annihilation' Scott Rudin, dejando a Paramount entre la espada y la pared.

La solución para Paramount ha pasado por encontrar un nuevo distribuidor para el largometraje, habiendo pactado con Netflix un acuerdo para encargarse del lanzamiento internacional en streaming a cambio de que la plataforma de VOD cubra 55 millones de dólares del presupuesto total de la producción. Una maniobra de lo más inteligente que nos privará de disfrutar de 'Annihilation' en todo su esplendor en pantalla grande pero que, a cambio, permitirá disfrutar de la visión inalterada de Garland.

El realizador, en una entrevista concedida al medio Collider respondió del siguiente modo a la pregunta que le invitaba a compartir su sensación sobre cómo se había tomado la noticia:

"Ha sido una decepción. Hicimos la película para el cine. No tengo ningún problema en absoluto con la pequeña pantalla. La mejor obra de género que he visto en mucho tiempo es 'The Handmaid's Tale', así que creo que hay un potencial increíble dentro de ese contexto, pero si estás haciendo eso, lo estás haciendo para ese medio, y piensas en ello bajo esos términos. La película se va a estrenar en cines en Estados Unidos, de lo cual estoy muy satisfecho. Uno de los mayores beneficios de Netflix es que va a llegar a mucha gente y te ahorras ese extraño fin de semana de estreno en el que te estás preguntando si alguien va a aparecer, y si no lo hace, la película desaparece de los cines en dos semanas. Así que tiene pros y contras, pero bajo mi punto de vista y el de la gente que la ha hecho, se ha hecho para ser vista en pantalla grande."