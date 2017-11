Netflix estrenará en cines 'Fe de etarras' para que pueda competir en los Goya

Si aún no has visto 'Fe de etarras' vas a tener la oportunidad de hacerlo en pantalla grande. Netflix ha anunciado que estrenará en cines su segunda película española, dirigida por Borja Cobeaga. La plataforma de VOD ha llegado a un acuerdo con la distribuidora A Contracorriente para que 'Fe de etarras' se proyecte en, al menos, 20 salas el próximo 7 de diciembre.

Como sabes, las películas originales de Netflix sólo están disponibles para sus suscriptores, la compañía se opone a la distribución convencional, lo que ha provocado críticas de cineastas como Pedro Almodóvar o Christopher Nolan, que creen que las películas deben descubrirse en salas de cine. Opiniones al margen, si Netflix quiere que sus largometrajes opten a premios debe hacer excepciones y eso es lo que ha pasado con 'Fe de etarras'; tras su paso por las carteleras podrá competir en los Premios Goya.

'Fe de etarras' figura en el catálogo de Netflix desde el 12 de octubre. Escrita por Borja Cobeaga y Diego San José ('Pagafantas', 'Ocho apellidos vascos'), la película es una comedia negra sobre un comando de ETA que espera que se le asigne una misión mientras se negocia el fin de la organización terrorista y tiene lugar el mundial de fútbol de Sudáfrica... El reparto está encabezado por Javier Cámara, Julián López, Miren Ibarguren y Gorka Otxoa.

No es sólo una de las mejores producciones de Netflix, es también una de las mejores comedias del año. Personalmente, eché en falta algo más de mala uva, no llega tan lejos como 'Four Lions', aunque quizá España no está todavía preparada para algo así. Recordemos la fuerte polémica que se creó en torno a su publicidad. Y a pesar de tener la oportunidad de comprobar qué clase de película es, aún hay gente que se niega a verla porque es una comedia con terroristas.

¡Lo más absurdo es que el film ridiculiza al etarra! Espero que con el estreno en cines muchos se atrevan a darle una oportunidad y descubran que sí, es posible reírse con un tema tan serio.