Nolan aclara por qué 'Dunkerque' es tan corta y responde a los críticos que le consideran frío

Además de las novedades que nos está dejando la Comic-Con, la conversación cinéfila gira en torno a Christopher Nolan, con motivo del estreno de 'Dunkerque'. Hemos hablado de su estilo, sus principales referencias o su disgusto con Netflix, entre otros temas que han dado que hablar. Hoy traigo otras declaraciones donde habla de la duración de su nuevo film y responde a sus detractores.

Gracias a títulos de culto como 'Memento' o éxitos como 'El caballero oscuro', Nolan se ha ganado el respeto y la admiración tanto del público como de la crítica y la industria, pero con el tiempo aumentan los anti-Nolan y los que creen que está sobrevalorado. Una de las mayores críticas que le hacen es que su cine es frío, demasiado calculado, sin emoción. El cineasta es consciente de las críticas pero no las entiende:

"Intento no ser obvio. Eso da a la gente un poco de libertad para interpretar las películas a su manera, incorporar lo que quieran. He tenido a gente escribiendo que mis películas carecen de emoción, sin embargo he proyectado esas mismas películas a gente que al final ha estado llorando a lágrima viva. Es una contradicción imposible de resolver para un cineasta. En realidad, es una de las cosas realmente excitantes sobre hacer cine. Por lo visto, hago películas que sirven como tests de Rorschach."