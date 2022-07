'Padre no hay más que uno 3' se carga a 'Thor: Love and Thunder' tras conseguir el mejor estreno en taquilla de una película española desde 2016

Todos teníamos claro que 'Padre no hay más que uno 3' iba a ser un gran éxito de taquilla, pero es que la película de Santiago Segura ha llegado a los cines con más fuerza de lo esperado. De hecho, ha conseguido el mejor estreno en taquilla de una película española desde 2016, lo cual ha sido clave para que arrebate el número 1 en España a 'Thor: Love and Thunder'.

Un enorme éxito

Por ponerlo en cifras, 'Padre no hay más que uno 3' ha sumado 3,15 millones de euros desde su llegada a los cines el pasado jueves 14 de julio. Para encontrar unos datos mejores tenemos que remontarnos al estreno de 'Un monstruo viene a verme' en 2016, pues la cinta de Juan Antonio Bayona consiguió 3,6 millones de euros en su momento.

Eso sí, los datos de 'Padre no hay más que uno 3' tienen un pequeño truco, pues lo normal es que las películas se estrenen los viernes y contabilizar los ingresos de los tres primeros días. Sin embargo, la película que nos ocupa se estrenó en jueves. Si nos ciñésemos a lo acumulado durante el fin de semana, el total sería de 2,19 millones de euros, por lo que "solamente" sería la más taquillera desde que 'Superlópez' hizo 2,3 millones de euros en 2018.

Otro triunfo importante de 'Padre no hay más que uno 3' es que ha superado con creces lo que hicieron las dos anteriores entregas durante su estreno. Por ejemplo, suma un 78% más que 'Padre no hay más que uno' y un 44% más que 'Padre no hay más que uno 2'.

Ahora la duda está en saber si logrará superar la taquilla total de ambas. Recordemos que 'Padre no hay más que uno' finalizó su andadura comercial con 13,68 millones de euros, mientras que 'Padre no hay más que uno 2' se quedó en 11 millones.