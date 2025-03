La película más épica del último año regresa con su versión definitiva. Un espectáculo histórico que ahora presenta sus codiciados steelbooks

24 años tuvimos que esperar desde el arrollador y exitoso estreno de 'Gladiator' hasta la llegada de su segunda entrega. Con Ridley Scott de nuevo tras las cámaras y un reparto encabezado por el ascendente Paul Mescal, 'Gladiator 2' ha sido la película más épica del último año, pero su elevado coste impidió que Paramount rentabilizara la inversión durante su paso por cines.

Ahora sus seguidores tienen la oportunidad de hacerse con la versión definitiva de 'Gladiator 2', pues Scott ya dejó claro que no hay un montaje del director en el horizonte. Para exprimirla al máximo tendréis que haceros con una copia en UHD, teniendo la opción de la edición sencilla por 25,99 euros o de haceros con cualquiera de las dos versiones limitadas en caja metálica. Por 34,99 euros podéis haceros con el diseño, y el mismo precio os costará la versión en dorado.

En lo referente a su calidad de imagen y sonido -al menos su versión original en inglés, pues yo no consumo cine doblado-, 'Gladiator 2' resulta inapelable. Un trabajo impresionante en el que se nota que Paramount se ha esforzado al máximo para ofrecer la mejor experiencia audiovisual posible. Pasemos ya a hablar un poco más en detalle de sus steelbooks.

Los steelbooks

Un poco más arriba podéis ver los dos diseños utilizados. Ambos parten de una imagen del personaje de Paul Mescal preparándose para el combate, pero la superior utiliza una paleta de colores que recuerdan a la arena donde pelean los gladiadores, mientras que la segunda utiliza un toque más etéreo.

Aquellos preocupados por la continuidad estilística seguramente prefieran el segundo, ya que encaja mejor con esta edición en caja metálica de la primera que se lanzó a la venta hace unos años.

Una visión más detallada de todo el acabado exterior de cada una de los dos steelbooks. Personalmente habría optado por mantener también el blanco en el canto en la edición en la que predomina ese color, ya que ahora parece como una ruptura innecesaria en el diseño solamente para poder mantener también el título en blanco.

Para la parte interior se ha usado la misma imagen del combate entre los personajes de Paul Mescal y Pedro Pascal en ambos diseños. Ninguna queja al respecto, ya que es uno de los momentos más recordados de toda la película.

En lo referente a los discos se ha optado por usar los colores característicos para cada formato: azul para los blu-rays y negro para el UHD. Se habría agradecido algo más elaborado.

Los extras físicos

Ambas versiones en caja metálica incluyen dos contenidos extra físicos -idénticos en ambos casos-. Por un lado tenéis un póster por las dos caras que podéis ver a continuación. Buena iniciativa una vez más la opción de dar a elegir, pero siendo justo, si quisiera enmarcar un póster de la película, tiraría de uno que no venga ya doblado.

Además se incluye un set de 6 postales centrados en diferentes personajes. Me gusta bastante el diseño utilizado -tiene un toque elegante que le sienta muy bien-, pero el hecho de que tengan que ir obligatoriamente fuera de la caja -por tamaño simplemente es imposible ponerlas dentro salvo que no te importe destrozarlas en el proceso- es algo que no me convence demasiado.

Los contenidos adicionales

Tanto la edición en blu-ray como la versión sencilla en UHD también incluyen un disco dedicado en exclusiva para los contenidos adicionales que se incluyen de 'Gladiator 2'. En total suman unas 2 horas de duración -aunque se echa muy en falta algún audiocomentario-, casi todos ellos dedicados a piezas documentales que abordan diferentes aspectos de la película:

'Un sueño que fue: Orígenes' (11:18) se centra en la génesis y el desarrollo de la película. Es interesante, sobre todo las aportaciones de los productores, pero se echa en falta algo sobre esa loquísima versión inicial que se manejó hace varias décadas y que hubiese traído de vuelta al personaje de Russell Crowe.

(11:18) se centra en la génesis y el desarrollo de la película. Es interesante, sobre todo las aportaciones de los productores, pero se echa en falta algo sobre esa loquísima versión inicial que se manejó hace varias décadas y que hubiese traído de vuelta al personaje de Russell Crowe. 'Lo que hacemos en la vida tiene eco en la eternidad: el reparto' (15:26) se centra en hacer un repaso a los principales actores de la película, centrándose especialmente en los casos de Paul Mescal y Denzel Washington. Curioso, pero más centrando en la alabanza fácil que en cualquier otra cosa.

(15:26) se centra en hacer un repaso a los principales actores de la película, centrándose especialmente en los casos de Paul Mescal y Denzel Washington. Curioso, pero más centrando en la alabanza fácil que en cualquier otra cosa. En un mismo grupo voy a incluir a 'En la arena: Los cineastas' (13:25), 'Los que van a morir te saludan: combate' (13:58) y 'Construyendo un imperio: posproducción' (21:24), ya que son especialmente recomendables para quienes quieran conocer un poco más sobre todo el trabajo detrás de una superproducción de estas características. Es innegable que los efectos visuales juegan un papel esencial, pero también que todo el trabajo práctico es de un alcance tremendo.

Por otro lado, el 'Cómo se hizo Gladiator 2' (20:05) es un tanto decepcionante, ya que cerca de la mitad de su duración se centra en su reparto cuando ya había otra pieza para ello. Con todo, hay algún apunte curioso como cuando Pedro Pascal dice que todos lucen espectaculares, pero "yo estoy especialmente bien".

(20:05) es un tanto decepcionante, ya que cerca de la mitad de su duración se centra en su reparto cuando ya había otra pieza para ello. Con todo, hay algún apunte curioso como cuando dice que todos lucen espectaculares, pero "yo estoy especialmente bien". 'Escenas eliminadas' (9:54). Se da la opción de verlas por separado o todas de golpe -son 10 en total-. Yo recomiendo lo segundo, ya que no hay ninguna que brille especialmente. Lo más curioso es poder conocer algo más sobre el personaje interpretado por May Calamawy, el cual quedó eliminado prácticamente por completo del montaje final.

En resumidas cuentas

Estamos ante una edición impresionante en el apartado audiovisual que además ofrece dos diseños suficientemente diferenciadas tanto para aquellos coleccionistas que quieran tenerla ambas como para que cada comprador pueda hacerse con la versión más de su gusto -eso sí, ambas con el personaje de Paul Mescal como estrella absoluta-. Sí es una pena que Scott dejase claro que no habría montaje del director, pero eso también confirma que estamos ante la versión definitiva de 'Gladiator 2' y una compra imprescindible si disfrutaste con ella.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las 17 mejores secuelas de la historia del cine