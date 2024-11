"Estaba flipando". El duro consejo que Ridley Scott dio a Paul Mescal el primer día de rodaje de 'Gladiator 2'

Paul Mescal es uno de los actores más prometedores del momento, pero 'Gladiator 2' ha sido la primera superproducción de su carrera. Por ello, es comprensible que el protagonista de la aclamada 'Aftersun' tuviese ciertos nervios a la hora de trabajar en la película, los cuales fueron eliminados de raíz por Ridley Scott el mismo primer día del rodaje.

"Tenía toda la razón"

El propio actor ha confesado cuál fue el consejo que el veterano cineasta le dio cuando no le gustó lo que vio durante el día inicial de grabaciones. Todo el mundo sabe ya que Scott no tiene pelos en la lengua, y esta caso no fue una excepción, tal y como el propio Mescal señala en Collider:

Creo que el primer día, al salir y ver que había entre doscientos y mil artistas de apoyo y extras, con hogueras encendidas y las murallas de Marruecos, esta flipando por lo grande que era todo. Pero... lo primero que dijo Ridley antes del rodaje fue: «Tus nervios no me sirven de una puta mierda». Que es lo que Ridley piensa decir en pocas palabras, pero es lo perfecto, porque es muy liberador. Tenía toda la razón.

Se ve que la franqueza total funcionó en este caso y Mescal dejó de verse abrumado por ello. La prioridad entonces pasó a ser construir su propio legado en lugar de limitarse a vivir a la sombra del Máximo Décimo Meridio interpretado en 'Gladiator' por Russell Crowe, así que decidió alejarse todo lo posible de la película original:

Creo que el legado que ha dejado con esa primera película es extraordinario. Creo que intenté conscientemente sacarme de la cabeza las proyecciones que la gente pudiera tener de lo que significa esta película. No la vi después de que me eligieran para el papel, y la vi el día de Año Nuevo con mis amigos, que fue increíble... Y no se gana nada estudiándola como preparación, ya que es un personaje diferente.

Eso no es para nada una garantía de éxito, pero sí que permitió a Mescal construir su propia versión de Lucio sin tener que lidiar con unas grandes ataduras. El resultado podéis comprobarlo por vosotros mismos en cines, pues 'Gladiator 2' llegó a los cines españoles el pasado 15 de noviembre.

