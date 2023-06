'La sirenita': Disney ya tuvo una sirena negra 30 años antes de que Halle Bailey se convirtiese en la peor pesadilla de algunos espectadores

Estos días se habla mucho del remake de 'La Sirenita' y uno de los principales motivos sigue siendo la elección de Halle Bailey para dar vida a Ariel. Por mi parte, creo que su interpretación se encuentra entre lo mejor de una película aceptable pero claramente inferior al original animado. Eso sí, que sea de raza negra me resulta irrelevante en cualquier caso, pero especialmente por la queja de que las sirenas no pueden ser negras. Y es que Disney ya presentó una sirena negra en este mismo universo hace la friolera de 30 años.

La amiga de Ariel

Para encontrar a la primera sirena negra de Disney hay que remontarse a la precuela televisiva de 'La Sirenita' que se estrenó hace 31 años, ya que en el sexto episodio de su segunda temporada se presentaba a Gabriella, una sirena negra y sorda que se comunicaba con lenguaje de signos. De hecho, uno de los principales temas del capítulo es ver cómo Ariel le enseña a expresar sus sentimientos a través del lenguaje de signos durante una canción.

Gabriella reaparecería en el penúltimo episodio de la serie, en el cual ayuda a Ariel a romper un hechizo de Úrsula que hace que los tesoros que ha ido recopilando Ariel cobren vida y aterroricen a la gente. Desde entonces no hemos vuelto a ver este personaje, pero lo que sí dejó totalmente claro es que ya había sirenas negras en el universo de 'La Sirenita' bastante antes de que algunos pusieran grito en el cielo por el fichaje de Bailey.

Hasta Jodi Benson, la actriz que prestaba su voz a Ariel en la película de animación estrenada en 1989, se pronunció en su momento a favor del fichaje de Bailey, dejando claro que el color de la piel era irrelevante, ya que "lo que tenemos que hacer es contar la historia" y que "lo que queremos es conectar con la audiencia". Ahí está claro que lo han logrado con el público norteamericano, pero justo también es señalar que la película no está funcionando igual de bien en otros países.

Tengo claro que este detalle no va a hacer que algunos dejen de quejarse por el fichaje de Bailey, pero que no vengan ya con argumentos vacíos como que las sirenas no pueden ser negras. Porque si recurres a la ciencia para explicarlo, la propia existencia de las sirenas no tendría ningún tipo de sentido -y eso sin entrar en que se trata de un universo de fantasía con un cangrejo que canta-. Y los demás "argumentos" que he escuchado no dicen nada nada bueno de quienes los usan...

En Espinof | Las 26 mejores películas de Disney de todos los tiempos