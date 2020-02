Taquilla: 'Aves de presa' hace el peor estreno del Universo DC

Buenas y malas noticias para 'Aves de presa'. La película liderada por Margot Robbie, nominada de nuevo al Óscar por 'El escándalo' ('Bombshell'), ha logrado el número 1 de la taquilla de Estados Unidos, sin embargo, lo ha hecho con el peor estreno del Universo DC.

Solo 33,25 millones de dólares ha recaudado el film, cuyo título completo es 'Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)' ('Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)'. Hasta ahora el estreno más flojo del DCEU eran los 53 millones que hizo 'Shazam!' el año pasado.