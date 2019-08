Terror ultrabreve, pánicos adolescentes y más cosas que enseña 'Historias de miedo para contar en la oscuridad'

La recién estrenada 'Historias de miedo para contar en la oscuridad' se basa en unos libros que recopilan cuentos de terror ultrabreves basados en leyendas urbanas. Aunque la película producida por Guillermo del Toro no termina de saber cómo cabalgar un formato que roza la abstracción y el terror puro, el experimento es interesante, como analizamos en la nueva entrega de Old Man Yells at Cloud.

En nuestro nuevo vídeo hablamos de las microhistorias de terror que tenían los libros originales de 'Historias de miedo para contar en la oscuridad' (una treintena por volumen) como una destilación casi perfecta de una historia de monstruos, una especie de esquema de lo que tiene que ser una narración terrorífica. No por no tener un mensaje trascendente o complejas relaciones entre los personajes deja de ser una variante del cuento de miedo muy interesante.

También hablamos en esta entrega de nuestros diálogos telefónicos de la necesidad de películas de terror para niños y adolescentes intensas e inteligentes, y analizamos qué hace tan especiales y, paradójicamente, tan universales a las historias de terror que apelan a los primeros miedos. Todo ello en un nuevo vídeo de nuestro canal de Youtube.