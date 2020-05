'The Umbrella Academy': Netflix anuncia la fecha del estreno de la temporada 2 de su serie de superhéroes

'The Umbrella Academy' vuelve con su temporada 2 proximamente. A través de un vídeo en el que vemos a los confinados actores de la serie haciendo su célebre baile, Netflix ha anunciado que volveremos a encontrarnos con esta peculiar familia el próximo 31 de julio de 2020.

Sobre esta temporada 2, Netflix todavía no ha dado más detalles. Principalmente sobre dónde (y cuándo) nos encontraremos a los Hargreeves tras el cliffhanger con el que cerró la primera temporada de la serie después del apocalipsis provocado por Vanya (Ellen Page).

Lo que sí que sabemos es el reparto de esta nueva temporada que volverá a contar con Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher y Ethan Hwang. Además, en estos nuevos episodios se incorporan Ritu Arya, Yusuf Gatewood y Marin Ireland.

A la espera, todavía, de un tráiler recordemos que Steve Blackman seguirá a los mandos del guion adaptando los cómics y las líneas maestras del argumento planteado por Gerard Way. Yo he de reconocer que 'The Umbrella Academy' me dejó un poco tibio, pero goza de bastantes buenos ingredientes para darnos una historia interesante.