La triste realidad sobre la nueva película de 'El señor de los anillos'. Warner acaba de admitir cuál es el único motivo por el que ha hecho la precuela de las trilogías de Peter Jackson

La Tierra Media de Tolkien goza de una popularidad inmensa entre los amantes de la fantasía, sucediendo exactamente lo mismo en el caso de la trilogía de 'El señor de los anillos' dirigida por Peter Jackson. Es cierto que la trilogía de 'El Hobbit' es menos querida, pero también dio mucho dinero, por lo que la idea de una precuela de ambas parecía un negocio seguro. Nada más lejos de la realidad, pero es que además acaba de saberse el triste y único motivo por el que existe 'La guerra de los Rohirrim': para que New Line no perdiese los derechos.

Inesperada sinceridad

Eso sí, para ser justos con Warner, ha sido la propia compañía quien ha dejado claro este punto en un comunicado de prensa en el que el estudio señala que "La guerra de los Rohirrim se aceleró para garantizar que New Line Cinema no perdiera los derechos de adaptación cinematográfica de las novelas de Tolkien mientras el trío de LOTR (Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens) trabajaba en una visión creativa para las siguientes películas de acción real de la serie LOTR".

Vamos, una película hecha a toda prisa para ganar tiempo de cara a 'El señor de los anillos. The Hunt for Gollum' y las siguientes películas en imagen real situadas en ese universo. Por eso, el indiscutible batacazo en taquilla de 'La guerra de los Rohirrim' no es tan importante, y de hecho tampoco es especialmente grave. A fin de cuentas, su contenido presupuesto de unos 30 millones de dólares garantizaba que ni siquiera iba a perderse mucho dinero en el peor de los casos.

Esta inesperada muestra de transparencia por parte de Warner coincide con el estreno de 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim' en Estados Unidos, donde ha iniciado su andadura comercial con unos ingresos de 4,6 millones de dólares. Una cifra bastante baja que apenas le ha permitido ocupar el quinto puesto en el Top 10 de la taquilla, donde 'Vaiana 2' vuelve a ocupar lo más alto.

Teniendo en cuenta que Warner tampoco parece haber gastado demasiado dinero en la promoción, algo que ha sido bastante comentado en diferentes redes sociales, lleva a pensar que su estreno en cines era un simple trámite. La clave ahora está en perder el menor dinero posible, porque eso sí va a ser inevitable, ya que ahora mismo acumula una recaudación mundial de apenas 10,3 millones de dólares.

En Espinof | "No queremos contaminación cruzada". La guionista de la trilogía de 'El señor de los anillos' se niega a ver 'Los anillos de poder'

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más