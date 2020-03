'Vis a Vis: El Oasis': Fox pone fecha de estreno a las aventuras fuera de la cárcel de Macarena y Zulema

FOX ha puesto fecha de estreno a la nueva temporada (o spin-off como la anunciaron en su momento) de 'Vis a Vis', titulada 'Vis a Vis: El Oasis' y centrada en las aventuras fuera de Cruz del Norte (y Cruz del Sur) de Macarena (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Nimri).

Así, 'Vis a Vis: El Oasis' llegará a FOX España el próximo lunes 20 de abril a las 22:00 horas. Ocho nuevos episodios concebidos para "darle un sentido final a las protagonistas" y que están coguionizados por Iván Escobar, en calidad de showrunner, Lucía Carballal y JM Ruiz Córdoba.

Los nuevos rostros para un nuevo atraco

Sigue habiendo, eso sí, cierto secretismo en cuanto a la trama más allá de ser "el último atraco" de Maca, Zulema y su panda de seis. Golpe al que se unirá Goya (Itziar Castro); la novia de esta y experta en tecnología, Triana (Claudia Riera); La Flaca (Isabel Naveira) y Mónica (Lisi Linder).

También veremos a David Ostrosky, Alma Itzel, Almagro San Miguel, Ana María Picchio y Lucas Ferraro así como a Alba Flores, Ramiro Blas, Pablo Vázquez, Natalia Hernández, Paula Gallego, Jose de la Torre, Iván Morales, Fernando Sansegundo, Lolo Diego e Ismael Palacios

Desde FOX no han lanzado todavía un tráiler largo, con un pequeño goteo de pequeñas promos para esta nueva temporada/spin off de 'Vis a Vis' y yo reconozco que me estoy impacientando porque quiero ver ya estos nuevos episodios.