'Vis a Vis' vuelve: FOX anuncia un spin-off de la serie protagonizado por Maggie Civantos y Najwa Nimri

Y vamos de cárcel a cárcel. Si hace nada hablábamos de la temporada final de 'Orange is the New Black', ahora es FOX la que nos da la sorpresa con la serie carcelaria española 'Vis a vis', cuyo final pudimos disfrutar hace unos meses y que, desde entonces, llevan sonando campanas "de spin-off".

Así, la cadena de pago española ha anunciado que está desarrollando 'Vis a Vis: El oasis', serie de ocho episodios dentro del universo del drama carcelario y que seguirá la vida de atracadoras de Maca (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Nimri), expandiendo lo que pudimos ver en el epílogo de la serie original.

Será Iván Escobar, showrunner, quien dirigirá las líneas maestras de esta miniserie de final cerrado que llegará a las pantallas en algún momento de 2020. El guionista asegura que no solo veremos a nuestras presas favoritas sino también a otros de los rostros que han pasado por Cruz del Norte (y del Sur), aunque no ha precisado quienes.

¡CONFIRMADO!! La historia de Zulema y Maca continúa.

Reconozco que tengo sentimientos encontrados con esta noticia. Por un lado, creo que 'Vis a Vis' (al igual que tantas y tantas series), debería quedarse tal como está, ya que no hay necesidad de contar más de lo que se contó. Pero, por el otro, sí que tengo curiosidad por ver cómo se desenvuelven estas chicas fuera de las rejas.