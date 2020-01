'Westworld': HBO anuncia la fecha de estreno de la temporada 3 con su nuevo teaser

Y ya está aquí, ya tenemos fecha de estreno para la esperada temporada 3 de 'Westworld', el drama de ciencia ficción de Jonathan Nolan y Lisa Joy. Los nuevos episodios de la serie aterrizarán en HBO el 15 de marzo, y al día siguiente en HBO España.

Además del anuncio de fecha, ha salido un nuevo teaser tráiler que, en línea con algunos de los anteriores, no muestran imágenes nuevas de los ocho capítulos que compondrán esta nueva temporada.

La serie cambia de escenario

Lo que está claro es que tendremos un nuevo cambio de escenario. En el vídeo podemos atisbar diversos acontecimientos del futuro cercano hasta el inicio de "El Sistema" sobre el que parece girar 'Westworld III': "una oscura odisea sobre el surgimiento de la conciencia artificial y el nacimiento de una nueva forma de vida en la Tierra".

De lo poco que sabemos es que parte de los hosts (como nuestra querida Dolores) estarán en el mundo real, mientras que Maeve (Thandie Newton) se encuentra en la Segunda Guerra Mundial. Jonathan Nolan comentó al respecto:

"Parte de la historia se desarrolla en el oeste de Estados Unidos y esa es una temática lineal en la serie: el Oeste americano como escenario y como ethos. La idea del Oeste como un lugar salvaje, donde más allá de la siguiente colina u horizonte no hay normas. En este nivel temático, Dolores sale para averiguar qué pasó con el Oeste real. Y al respuesta es: pavimentamos encima y la civilización alcanzó a todos los que huían de ella."

A bordo de la nueva temporada tendremos rostros nuevos como Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Galagher Jr., Michael Early y Tommy Flanagan. Este grupo se juntará a los ya veteranos Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman y Rodrigo Santoro.

Tras una excelente primera temporada, hay que reconocer que la segunda no logró mantener tanto el interés. Pero esto no quita con que no nos encontremos muy sólidas horas de televisión. ¿Tenéis ganas del regreso de 'Westworld'?