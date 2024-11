'Five nights at Freddy's 2', todo lo que sabemos de la secuela de la saga de terror más famosa entre la generación Z

El 8 de agosto de 2014 salió a la venta el primer 'Five Nights at Freddy's' (FNAF para los amigos), y casi desde entonces, a base de partidas en YouTube y Twitch, se ha convertido en un clásico básico de la generación Z y de los millennials más jóvenes. Hasta hoy han aparecido diez juegos de la saga principal, un buen puñado de spin-offs, novelas y una adaptación al cine que en 2023 recaudó 297 millones de dólares frente a los 20 que costó. Una secuela era, obviamente, el siguiente paso a dar. ¿Os apuntáis a otra divertida noche más en Freddy Fazbear's?

La producción de 'Five Nights at Freddy's 2'

Scott Cawthon, creador de la franquicia, anunció allá por 2018 que, si hiciera una secuela de la adaptación cinematográfica, estaría basada en la segunda parte del videojuego. Y a pesar de que Blumhouse tardó en dar luz verde al proyecto, finalmente lo anunció en abril de 2024, después de que lo hiciera su protagonista, Josh Hutcherson. Poco más sabemos hasta el momento, más allá de que empezó a rodarse el 28 de octubre y que tendrá, como novedad, al menos un nuevo animatronic, Toy Freddy, creado, como el resto, por Jim Henson's Creature Shop.

Sinopsis

Es muy pronto para saber nada, pero, según Matthew Lillard, se centrará más de lo normal en contestar a muchas de las preguntas de los fans para "darles lo que quieren". Habrá que ver en lo que se traduce.

Fecha de estreno de 'Five Nights at Freddy's 2'

Originalmente se jugó con la idea de que se estrenara en otoño de 2025, pero finalmente, tras atrasar su rodaje, la podremos ver en cines el 5 de diciembre de 2025, dos años y un mes después de su primera entrega. ¿Demasiado tarde? No tiene pinta. Los fans de la saga, ante todo, son muy persistentes.

Reparto

Repetirán todas las caras conocidas de 'Five nights at Freddy's': Josh Hutcherson la protagonizará como Michael Schmidt y su lado estarán Piper Rubio (Ammy Schmidt) y Elizabeth Lail (Vanessa Shelly). Junto a ellos, como ya hemos comentado, Matthew Lillard, que ha desvelado que firmó un contrato por tres películas y que hace de un personaje pivotal en la saga, William Afton. Junto a ellos estarán Ja'Quan Monroe-Henderson ('Kinds of kindness') y Teo Briones ('Chucky'), pero de momento poco más se sabe.

Director, guionistas y equipo

Emma Tammi, que ya dirigió la anterior, volverá a las labores de directora. Entre medias, eso sí, le ha dado tiempo a dirigir otra película llamada 'Dollhouse'. Tampoco hay novedades en el guion: la propia Tammi, Cawthon (el creador del juego, recordemos) y Seth Cuddeback también retornan. Si algo funciona, ¿para qué cambiar nada?

Tráilers, spots e imágenes

De momento, todo lo que tenemos es esta imagen promocional presentando al -salvo sorpresa- malvado Toy Freddy, pero iremos conociendo y viendo más a medida que se acerque el estreno dentro de un año.

En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025