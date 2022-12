'God of War': todo lo que sabemos sobre la adaptación de los magníficos videojuegos de Santa Monica Studio para Amazon Prime Video

El paso de los años y la consiguiente evolución técnica han favorecido que el mundo del videojuego haya podido dar a luz productos espectaculares con unas narrativas tremendamente complejas y ambiciosas; algo que, en última instancia, ha acabado repercutiendo en unas adaptaciones a la gran y a la pequeña pantalla liberadas, al fin, del estigma propio de su condición.

El caso de la 'The Last of Us' de Craig Mazin para HBO es un claro ejemplo de esto, pero a la aventura de Joel y Ellie le ha salido una dura competidora en Amazon Prime Video. Esta no es otra que 'God of War', la traslación al formato de serie de la épica de Santa Mónica Studio que ya ha recibido luz verde de forma oficial y de la que vamos a recopilar todo lo que sabemos hasta el momento.

Cuándo se estrena 'God of War'

Aunque las primeras noticias sobre el proyecto nos llegasen en marzo de este mismo año, no ha sido hasta el 14 de diciembre de este 2022 que se ha confirmado oficialmente la puesta en marcha de una 'God of War' a la que aún le queda un largo camino por delante hasta incorporarse a los servidores de Prime Video. Por el momento no hay fecha, pero no esperéis verla, aproximadamente, hasta 2024 por estas mismas fechas —si no un poco más tarde—.

Reparto y protagonistas de 'God of War'

Aquí no hay espacio para especulaciones; el reparto de 'God of War' es todo un misterio. En cuanto haya información al respecto actualizaremos raudos y veloces este apartado, aunque lo que queda claro es que se va a echar mucho a Christopher Judge prestándole las cuerdas vocales a Kratos.

El equipo de 'God of War'

Por el momento, en lo que respecta al equipo responsable de 'God of War', podemos confirmar los nombres que dan forma al equipo de showrunners que capitanearán la sala de guionistas. Estos serán el dúo compuesto por Mark Fergus y Hawk Ostby; escribas de 'Iron Man', 'Cowboys & Aliens', co-creadores de 'The Expanse' y nominados al Óscar por sus trabajos en la 'Hijos de los hombres' de Alfonso Cuarón.

Junto a ellos, Rafe Judkins hará las veces de productor después de participar en series como 'Hemlock Grove', 'Agentes de S.H.I.E.L.D.' o 'La rueda del tiempo' y en la adaptación a la gran pantalla del videojuego de Naughty Dog 'Uncharted'.

La historia de 'God of War'

Cuando se anunció el proyecto hace unos meses no trascendieron detalles sobre si la serie de 'God of War' se centraría en la etapa de Kratos en Grecia de los videojuegos originales o si apostaría por la nueva ambientación nórdica del título de 2018 y su recientemente estrenada continuación, subtitulada 'Ragnarok'.

Finalmente, gracias a The Hollywood Reporter, hemos conocido que el show de Amazon Prime Video tocará el exilio de Kratos desde la antigua Grecia hasta su llegada al reino de Midgard para desarrollar los acontecimientos de los dos últimos juegos. Así reza la descripción de la premisa facilitada hasta el momento:

"Cuando su amada esposa fallece, Kratos emprenderá un peligroso viaje con su distante hijo para esparcir sus cenizas desde la cima más alta; el último deseo de su esposa. Kratos no tarda en darse cuenta de que el viaje esconde una misión épica, una que pondrá a prueba los lazos entre padre e hijo, y forzará a Kratos a luchar con nuevos dioses y monstruos por el destino del mundo".

Tráilers, imágenes y póster

Por el momento, lo único de lo que disponemos es de esta imagen compartida por la cuenta oficial de Prime Video que anuncia, tirando de artwork del 'God of War' de 2018, la puesta en marcha de la producción.