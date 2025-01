'Un lugar para soñar', todo lo que sabemos sobre la temporada 7 de la serie de Netflix

Estoy seguro de que nadie habría apostado en su momento a que 'Un lugar para soñar' iba a convertirse en una de las series más exitosas y longevas de Netflix. De hecho, con su renovación por una séptima temporada, esta adaptacón de la saga literaria de Robyn Carr se convirtió en la serie dramática más larga de la historia de la plataforma.

Ya veremos hasta donde acaban llegando las aventuras de los habitantes de Virgin River, pero ahora lo que toca es centrarse en repasar todo lo que sabemos sobre la temporada 7 de 'Un lugar para soñar', desde los cambios en su reparto hasta su historia, sin olvidarnos de su rodaje y de su posible fecha de estreno. Vamos allá.

Por ahora, Netflix no ha anunciado cuándo podremos ver la temporada 7 de 'Un lugar para soñar', pero todo indica que su estreno se retrasará hasta 2026. Para la sexta ya tuvieron que llevar un ritmo de producción récord para lanzarla antes de que 2024 acabase y con la siguiente es muy probable que no lo consigan.

'Un lugar para soñar', temporada 7 - historia y sinopsis

Patrick Sean Smith, showrunner de la serie, confirmó a Deadline que la temporada 7 arrancará unas dos horas después de los eventos narrados en el final de la sexta entrega. Eso sí, ha descartado que vayamos a tener más bodas en la próxima tanda de episodios, pero sí ha prometido que habrá al menos un nuevo bebé, y puede que sean dos. Recordemos que la sexta finalizaba con Marley pidiendo a Mel que adoptase a su hijo aún por nacer tras ver cómo la familia que se había comprometido a ello se echaba atrás.

Además, Smith ha prometido que los bebés de Charmaine estarán a salvo durante la próxima temporada, la cual girará más "sobre personajes que están reaccionando a las circunstancias que resultan del cliffhanger que son traídos de vuelta a nuestra historia".

'Un lugar para soñar', temporada 7 - reparto y protagonistas

La práctica totalidad de protagonistas de 'Un lugar para soñar' repetirá en la temporada 7. A continuación detallamos los regresos más destacados.

Alexandra Breckenridge como Mel Monroe

como Mel Monroe Martin Henderson como Jack Sheridan

como Jack Sheridan Tim Matheson como el Dr. Vernon Mullins

como el Dr. Vernon Mullins Annette O'Toole como Hope McCrea

como Hope McCrea Colin Lawrence como John "Preacher" Middleton

como John "Preacher" Middleton John Allen Nelson como Everett Reid

como Everett Reid Benjamin Hollingsworth como Dan Brady

como Dan Brady Zibby Allen como Brie Sheridan

como Brie Sheridan Marco Grazzini como Mike Valenzuela

como Mike Valenzuela Lauren Hammersley como Charmaine Roberts

como Charmaine Roberts Teryl Rothery como Muriel St. Claire

como Muriel St. Claire Kandyse McClure como Kaia

como Kaia Kai Bradbury como Denny Cutler

como Denny Cutler Sarah Dugdale como Lizzie

como Lizzie Jenny Cooper como Joey Barnes

como Joey Barnes Elise Gatien como Lark

Quien no volverá será Mark Ghanimé como el Dr. Cameron Hayek, papel que interpretó en tres temporadas de la serie. Inicialmente se dijo que dejaría de aparecer como personaje regular, pero el propio actor dejó claro en su cuenta de Instagram que no aparecerá en la temporada 7. Eso sí, el showrunner deja la puerta abierta a que vuelva a aparecer más adelante.

El futuro de 'Un lugar para soñar'

Netflix no se ha pronunciado por el momento sobre su continuidad más allá de la temporada 7, pero hay motivos para pensar que su final podría no estar tan lejos. Si nos fijamos en sus audiencias, la serie lleva varias temporadas a la baja. No tanto como para que sea preocupante, pues siguen siendo muy buenos datos para una serie que no cuesta tanto, pero sí que empezará a serlo si la tendencia continúa.

A cambio, está confirmado que 'Un lugar para soñar' tendrá una precuela centrada en Sarah Jensen (Jessica Rothe) y Everett Reed (Callum Kerr), los padres de Mel. En ella se explorará los orígenes de Virgen River durante los años 70 del siglo pasado.

'Un lugar para soñar, temporada 7 - rodaje

Las grabaciones de la temporada 7 de 'Un lugar para soñar' arrancarán en marzo de 2025 en Canadá. El duro invierno de ese país ha desaconsejado que se pongan manos a la obra antes, pero eso, obviamente tendrá sus repercusiones y hará que el lanzamiento de los nuevos episodios también se retrase.

Por ahora no tenemos ningún tipo de imagen oficial de la temporada 7, ya que como mínimo tendremos que empezar a que las cámaras empiecen a grabar. En cuanto Netflix lance cualquier tipo de material publicitario, lo incluiremos aquí.

