Shogun, Temporada 2 - tráiler, fecha de estreno, reparto y todo lo que sabemos sobre la serie en Disney plus con Hiroyuki Sanada

El gran éxito de 'Shogun' llevó a que lo que parecía ser una miniserie dejase de serlo y fuese rápidamente renovada. Luego llegó su histórico triunfó en los Emmy 2024, donde batió todos los récords habidos y por haber, lo que nos ha llevado a pensar que era el mejor momento posible para hablaros sobre su temporada 2.

A continuación encontraréis todo lo que se sabe hasta ahora sobre la temporada 2 de 'Shogun', desde su posible fecha de estreno hasta quiénes vuelven y quiénes no de su reparto, sin olvidarnos de cualquier otro detalle relevante sobre su próxima tanda de episodios. Como siempre sucede en estos artículos, el plan es ir actualizándolo en cuento se sepa algo nuevo para que sirva como la mejor referencia para los fans de la serie.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de 'Shogun'?

Todavía no se ha anunciado una fecha concreta para el estreno de la temporada 2 de 'Shogun', pero todo apunta a que habrá que esperar como mínimo hasta 2026 para ver los nuevos episodios de la serie, y no es para nada descartable que se vaya hasta 2027. El motivo de ello es que no está previsto que el rodaje arranque hasta el año que viene, tal y como anunció John Landgraf, presidente de FX, el canal originalmente detrás de la serie.

Luego está el tema de que es una serie que requiere un largo periodo de rodaje, con la primera entrega rozando los 200 días de grabaciones. A eso hay que sumarle después todo el arduo trabajo de postproducción, por lo que toca ser pacientes. Por ponerlo en perspectiva, el rodaje de la primera temporada finalizó el 30 de junio de 2022 y luego la serie no se estrenó hasta el 27 de febrero de 2024.

'Shogun', temporada 2: historia y sinopsis

Los showrunners Justin Marks y Rachel Kondo llevan ya un tiempo trabajando en la temporada 2, pero aquí tienen un gran problema que resolver, ya que en esta ocasión no cuentan con un libro como base sobre la que construir la historia. Y es que es cierto que 'Shogun' forma parte de una saga asiática escrita por James Clavell, pero dentro de la misma no existe una continuación directa, pues la siguiente entrega en orden cronológico se sitúa 241 años después...

Por el momento no se han dado detalles concretos sobre la historia más allá de la confirmación del regreso del personaje de Toranaga, pero Marks sí desveló lo siguiente en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en junio de 2024:

Hay muchas teorías conspirativas en la historia, muchas teorías diferentes sobre: 'Oh, se dijo que pasó esto, pero realmente pasó esto otro', y esos pequeños rincones oscuros son los que realmente nos ha gustado explorar.

Además, ha aclarado que será una temporada "más oscura" que su predecesora y cuenta con una base histórica de la que poder tirar. El motivo es que el personaje de Toranaga se inspira en un líder japonés real llamada Tokugawa Ieyasu, el shogun que unificó Japón, por lo que ahí hay material para ir construyendo.

'Shogun' temporada 2 - reparto y protagonistas

Se espera que haya más regresos, pero el único oficialmente confirmado para la temporada 2 de la serie es el de Hiroyuki Sanada como Lord Yoshii Toranaga, algo fundamental si tenemos en cuenta la forma en la que llegó a su final la primera entrega.

Muchas más dudas hay en el caso de Cosmo Jarvis como John Blackthorne, ya que el episodio final de la temporada 1 mostraba escenas del futuro con él volviendo a Inglaterra y teniendo nietos. Es cierto que el personaje se inspira en William Adams, quien asesoró a Tokugawa Ieyasu, pero la serie se ha tomado muchas licencias con respecto a la historia real y podrían perfectamente alterar eso.

Por otro lado, la vuelta de Anna Sawai como Toda Mariko resulta imposible salvo que se haga a través de flashbacks. Lo mismo sucede con Tadanobu Asano como Kashigi Yabushige, siendo más probable la vuelta de Takehiro Hira para dar vida una vez más a Ishido Kazunari, aunque él mismo cree que no aparecerá demasiado en la temporada 2 a poco que los guionistas respeten la historia real del personaje en el que está inspirado.

El futuro de 'Shogun'

Desde FX se anunció en su momento que 'Shogun' había sido renovada por dos temporadas más, por lo que a nadie debería sorprendente la posibilidad de que la temporada 2 acabe con un enorme cliffhanger. De hecho, Marks ha comentado lo siguiente, dando a entender que lo que realmente tienen claro ahora mismo es el punto de llegada:

La tercera temporada es realmente un final. Sabemos dónde empieza y dónde acaba, y sabemos quién está en ese viaje. Nos estamos centrando en la segunda parte ahora mismo para asegurarnos de que podemos llegar a ese punto. Pero la segunda parte es, como los segundos capítulos van, una especie de capítulo más oscuro.

'Shogun', temporada 2 - tráilers, imágenes y cartel

Por el momento no tenemos ningún tipo de material promocional de la temporada 2 de 'Shogun'. En cuanto eso cambie, los añadiremos aquí, aunque todo apunta a que va para largo.

https://www.disneyplus.com/es-es

En Espinof | Las mejores películas de 2024 en Disney+

En Espinof | Las 29 mejores series de Disney+