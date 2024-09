Todos los récords que 'Shogun' ha destrozado en los Emmy 2024. La excelente serie de Disney plus hace historia y será muy difícil que nadie la destrone en el futuro

Esta pasada madrugada se anunciaron los ganadores de los Emmy 2024, una edición en la que 'Shogun' y 'The Bear' arrasaron. Es cierto que la segunda se quedó con un sabor agridulce al perder el premio más importante a manos de 'Hacks', pero para 'Shogun' todo fueron alegrías, hasta el punto de que destrozó varios récords.

Arrashoguneando

Es probable que muchos hayáis oído ya el récord más importante que ha conseguido 'Shogun', pues con 18 galardones ha aplastado la anterior marca de serie ganadora de más Emmys durante un año de estos premios. Ese récord llevaba vigente desde 2008 y parecía insuperable, pero la serie de Disney+ ha dejado claro que no era así.

Obviamente, de ese récord derivan otros de los que encontraréis a continuación, pero que eso no quite brille al hecho de que 'Shogun' ha hecho historia y ahora sí que parece difícil de concebir que alguna serie arrase hasta tal punto en el futuro que logre no ya igualar, sino superar esos 18 galardones de esta nueva adaptación de la novela de James Clavell:

Serie de drama con más Emmys en una sola temporada (hasta ahora 'Juego de Tronos' con 12, algo que consiguió en hasta tres ocasiones diferentes)

(hasta ahora 'Juego de Tronos' con 12, algo que consiguió en hasta tres ocasiones diferentes) Serie con más Emmys ganados durante su primera temporada (el récord lo rompió 'The Bear' el año pasado con 10)

(el récord lo rompió 'The Bear' el año pasado con 10) Serie con más Emmys ganados en una temporada (hasta ahora en manos de la miniserie 'John Adams' con 13)

(hasta ahora en manos de la miniserie con 13) Primera serie de habla no inglesa ganadora del premio a mejor serie dramática (hasta ahora solamente 'El juego del calamar' había llegado a ser nominada, pero no logró la victoria)

(hasta ahora solamente 'El juego del calamar' había llegado a ser nominada, pero no logró la victoria) Primer actor japonés premiado como mejor actor en drama

Primera actriz de ascendencia asiática en ganar como mejor actriz en drama

Una cosa que estos 18 premios han confirmado es la inteligencia de Disney para conseguir que 'Shogun' participase en las categorías de mejor serie dramática y no en las serie limitada, ya que en esta ocasión la competencia era mucho más dura en la segunda. Recordemos que ahí se habría enfrentado a 'Mi reno de peluche', una de las grandes sensaciones de este 2024.





Por mi parte tengo pocas pegas que ponerle a 'Shogun', ya que es una de mis series favoritas de lo que llevamos de año. En ella se conjuga un acabado técnico inmejorable hasta tal punto que ya había superado el récord de 'John Adams' solamente con los galardones anunciados antes de la gala de anoche con una enorme calidad artística que conquistó a millones de espectadores.

Sí es cierto que mantengo mis dudas sobre la conveniencia de una temporada 2 -de hecho, anunciaron su renovación por dos entregas más-, pero la primera resultó tan satisfactoria que habrá que tener fe en que sus responsables sepan lo que hacen.

Por otro lado, los 18 galardones son algo tan histórico que sí resulta difícil no pensar si realmente 'Shogun' merece ocupar una posición tan privilegiada en la historia de estos premios. Ahí sí que tengo muy claro que su primera entrega no es, ni de lejos, una de las mejores series de la historia, pero claro, le ha tocado competir este año y ahí la competencia no ha tenido el empuje necesario.

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2024

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2024