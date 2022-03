'Vampire in the Garden': tráiler y fecha de estreno del nuevo anime de Netflix con el estudio de 'Shingeki no Kyojin'

Durante la Anime Japan, Netflix nos dio varias sorpresas con lo que está por llegar a la plataforma de streaming. Está siendo una semana de nuevos anuncios y por fin sabemos cuando se estrenará 'Vampire in the Garden', uno de los proyectos que se venían anticipando desde hace un par de años.

Una colaboración muy prometedora con un estudio de diez

A lo largo de 2022 van a llegar nuevas series y películas originales a la plataforma de streaming, y en concreto 'Vampire in the Garden' aterriza en Netflix el próximo 16 de mayo.

Esta serie original de anime está desarrollada por Wit Studio, el estudio de animación responsable de las primeras tres temporadas de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') y del maravilloso sorpresón que ha sido 'Ranking of Kings' ('Ōsama Ranking'), así que podemos esperar una calidad buenísima en cuanto a animación si el estudio está al altura de su trabajo habitual.

La serie de anime nos muestra un mundo donde un los pocos supervivientes humanos que quedan están en pie de guerra con los vampiros, unas criaturas bastante feroces y sanguinarias. Aún así, parece que 'Vampire in the Garden' no se va a centrar tanto en esta guerra abierta, si no en la relación de dos chicas que pertenecen a bandos opuestos. Tras el encuentro por casualidad de Momo y Fine, ambas comienzan a forjar una amistad contra todo pronóstico a través de la música, y pronto deciden dejar atrás la guerra y buscar un lugar mejor donde vivir.

"Es la historia de una joven y una vampira que se embarcan en un viaje para encontrar el paraíso", dice la sinopsis oficial. "En un mundo dividido en el futuro, dos chicas quieren hacer algo prohibido: la humana quiere tocar el violín y la vampira quiere ver el mundo entero".

Además de revelar la fecha de estreno y el trailer completo, Netflix también ha revelado un poster oficial para su nueva serie de anime original con las dos protagonistas.

Fine and Momo's adventure begins!



¡Comienza la aventura de Fine y Momo! pic.twitter.com/RaxoQY5lqr — Netflix Anime (@NetflixAnime) March 27, 2022

'Vampire in the Garden' cuenta con Ryoutaro Makihara ('The Empire of Corpses') como director junto a Hiroyuki Tanaka ('Claymore'). Los diseños de personaje son de Testuya Nishio ('Boruto- Naruto The Movie'), que también es el director de animación, y Shinichiro Yoshihara ('JoJo's Bizarre Adventure') es el director de arte.