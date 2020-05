Cannes 2020 anunciará su selección en junio, pero el festival no se celebrará y explica dónde se verán las películas

El Festival de Cine de Cannes anunciará una selección oficial revisada de películas en junio, pero no habrá una edición física del festival este año. El delegado general Thierry Frémaux dijo que el festival planea presentar esas películas en otros festivales de cine asociados, incluido el Festival Internacional de Cine de Venecia de septiembre, y en salas comerciales, como programación asociada al festival.

Según confirmó un portavoz del festival a Variety, una edición física es complicada de organizar, pero habrá un anuncio de películas de la Selección oficial inicial a principios de junio. Mientras, En una nueva entrevista con Screen Daily, Frémaux explicó que:

"La selección probablemente no estará bajo el formato estructurado habitual que todos conocemos en las secciones de Competición, Un Certain Regard y Fuera de competición. Hubiera sido ridículo hacer como si nada hubiera pasado. Pero en nuestro corazón lo que queremos hacer es promocionar las películas que vimos y amamos".

Frémaux también aclara que algunas películas serán reconsideradas para la edición de 2021 del Festival mientras que las elegidas para la Selección Oficial 2020 recibirán una etiqueta "Cannes 2020" para su estreno en cines o festivales alternativos.

"'Cannes hors les murs' (fuera de los muros) será el tercer tablón de nuestro redespliegue este otoño. Iremos a Toronto, Deauville, Angoulême, San Sebastián, Nueva York, Busan en Corea e incluso al festival Lumière en Lyon, que es un festival de cine contemporáneo y clásico, que albergará numerosas películas. Y con Venecia, queremos ir aún más lejos y presentar películas juntos. No queríamos simplemente abandonar y pasar a la 74a edición, dejando atrás a todos los que dependen de nosotros. Nos enfrentamos a una situación sin precedentes y nos hemos tomado el tiempo para reflexionar y llegar a un nuevo despliegue que funcione para todos".

Finalmente, Frémaux invitó a Spike Lee, el presidente del jurado del 2020, para serlo la próxima edición física:

"Su nueva película, 'Da 5 Bloods', programada para su lanzamiento en Netflix el 12 de junio, habría llegado a la Croisette y habría marcado el regreso de Netflix a la alfombra roja, fuera de competencia, por supuesto. Estábamos preparados para un fabuloso Cannes con películas como 'The French Dispatch' de Wes Anderson y 'Three Stories' de Nanni Moretti, pero ya no serán parte de la Selección Oficial y ahora están disponibles para ir a otro lado".