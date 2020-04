Los grandes festivales de cine unen fuerzas en 'We Are One', un histórico certamen gratuito online contra el coronavirus

La temporada perdida de festivales de cine por la COVID-19, ha hecho que Tribeca Enterprises y YouTube se unan para presentar un evento de 10 días a partir en el que han conseguido unir hasta 20 festivales de nivel mundial incluidos Cannes, Toronto, Sundance y Venecia. Un escaparate online al que han denominado We Are One: A Global Film Festival, que comenzará en YouTube el 29 de mayo.

Un festival para unirlos a todos

La programación de 'We Are One' serán películas, cortometrajes, documentales, música, comedia y charlas que se anunciarán en una fecha posterior, según organizadores. Toda la programación será gratuita para el público pero admitirán donaciones para el Fondo de Respuesta Solidario COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de ayuda local en varias partes del mundo.

El comunicado de prensa de los organizadores afirma que habrá películas "nuevas y clásicas", pero se espera que predominen títulos de archivo que tuvieron poca exposición en su momento. No se espera que haya títulos de los programados para los festivales de 2020, por razones financieras y de derechos. Por ejemplo, Cannes no ha enviado ninguna película, pero enviará clases magistrales.

La lista de festivales que están dentro incluyen Tribeca, Berlín, Nueva York, San Sebastián, Karlovy Vary, Londres, Locarno, Guadalajara, Macao, Jerusalén, Mumbai, Marrakech, Sarajevo, Sydney, Tokio y el festival de animación Annecy. Jane Rosenthal, directora de de Tribeca Enterprises y cofundadora del Tribeca Film Festival declara: