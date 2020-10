Sitges 2020: Palmarés. 'Possessor' de Brandon Cronenberg triunfa con los premios a la mejor película y la mejor dirección

Aún queda un día y medio por delante para exprimir lo poco que queda de certamen, pero después de poco más de ocho jornadas de cine fantástico en vena, los diferentes jurados de la 53ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña —Sitges 2020 para los amigos— ya han hecho públicos los resultados de sus deliberaciones en un palmarés no exento de sorpresas.

Lo que sí era de esperar, dadas las tremendas expectativas que lleva generando el largometraje desde su paso por el Festival de Sundance, es el doblete que ha hecho la versión Uncut de 'Possessor', la nueva película de Brandon Cronenberg —con la que no he comulgado en exceso, todo sea dicho—, que se ha llevado los premios a la Mejor película y a la Mejor dirección.

Por su puarte, 'La nuée', considerada como una de las grandes sorpresas del festival, también se ha hecho con dos galardones: el Premio especial del jurado y la Mejor interpretación femenina para Suliane Brahim. Junto a ella, Marin Ireland se ha llevado una merecida Mención a la interpretación femenina por su trabajo en 'The Dark and The Wicked', cinta también premiada a la Mejor fotografía.

En lo que respecta a las interpretaciones masculinas, el premio ha sido compartido por Grégoire Ludig y David Marsais, el hilarante dúo protagonista de la igualmente descacharrante 'Mandibules' de Quentin Dupieux —que merecía un mayor reconocimiento en el palmarés—; cerrando las alegrías la Mención a la dirección amasada por Natalie Erika James por su impoluto debut 'Relic', y el premio al Mejor guión a la divertidísima 'Comrade Drakulich'.

Fuera de la sección oficial, no puedo más que celebrar el premio a la Mejor película en la categoría Noves Visions, que ha recaído en el excepcional drama vampírico 'My Heart Can't Beat Unless You Tell It To' del también debutante Jonathan Cuartas.

A continuación os dejo con la lista completa de premios mientras termino de apurar los últimos visionados de un Sitges 2020 tan atípico —maldita pandemia...— como interesante.

Palmarés Completo de Sitges 2020

Secció Oficial Fantàstic a competición

Mejor película

'Possessor Uncut' (Brandon Cronenberg)

Premio especial del jurado

'La nuée' (Just Philippot)

Mejor dirección

Brandon Cronenberg ('Possessor Uncut')

Mención a la dirección

Natalie Erika James ('Relic')

Mejor interpretación masculina

Grégoire Ludig y David Marsais ('Mandibules')

Mejor interpretación femenina

Suliane Brahim ('La nuée')

Mención a la interpretación femenina

Marin Ireland ('The Dark and The Wicked')

Mejor guion

Márk Bodzsár, Juli Jakab y István Tasnádi ('Comrade Drakulich')

Mejores efectos especiales

Maks Naporowski, Filip Jan Rymsza, Dariush Derakhshani ('Mosquit o State')

Mejor fotografía

Tristan Nyby ('The Dark and The Wicked')

Mejor música

Bingen Mendizábal & Koldo Uriarte ('Baby')

Gran Premio del público a la mejor película

'La vampira de Barcelona' (Lluís Danés)

Mejor cortometraje de género Fantástico

'The Luggage' (Tsai Yi-fen)

Mención al cortometraje

'Rutina: La prohibición' (SAM)

Noves Visions

Mejor película

'My Heart Can't Beat Unless You Tell It To' (Jonathan Cuartas)

Mención a la película

'El elemento enigmático' (Alejandro Fadel)

Mejor dirección

Laura Casabé ('Los que vuelven')

Mejor corto Noves Visions Petit Format

'Luz Distante - Parte 1, Les desventurades' (Santiago Reale)

Midnight X-treme

Premio del público a la mejor película

'The Queen of Black Magic' (Kimo Stamboel)

Sitges Documenta

Premio a la mejor película

'Ivan, O Terrível' (Mario Abbade)

Blood Window

Premio Blood Window

'Marea alta (High Tide)' (Verónica Chen)

Jurat de la Crítica

Premio de la Crítica José Luis Guarner

'Teddy' (Ludovic Boukherma & Zoran Boukherma)

Premio Citizen Kane a la dirección revelación

Jonathan Cuartas ('My Heart Can't Beat Unless You Tell It To')

Carnet JOVE

Premio Jurado Carnet Jove al mejor largometraje de género fantástico

'She Dies Tomorrow' (Amy Seimetz)

Premio al mejor largometraje de animación

'Seven Days War' (Yuta Murano)

Premio al mejor cortometraje de animación

'Red Rover' (Astrid Goldmisth)

Brigadoon

Premio Brigadoon Paul Naschy

'Horrorscope' (Pol Diggler)