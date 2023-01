El clásico sobre la industria de Hollywood en el que 'Babylon' no puede evitar mirarse: un imprescindible musical tan eufórico como hilarante que se puede ver en HBO Max

Puede dar la sensación de que Hollywood no para de dar vueltas sobre sí mismo con películas repasando su propio pasado. Gente como Damien Chazelle son algunos de los sospechosos habituales al mencionar esta tendencia de mirarse al ombligo y celebrar el pasado de la industria cinematográfica. Es comprensible, sobre todo con películas como 'La ciudad de las estrellas (La La Land)' dando un poco de romanticismo a una manera de hacer cine.

Un fenómeno que, por otra parte, no es nuevo. De vez en cuando la meca del cine necesita mirar sus álbumes de fotos, especialmente en momentos de crisis existencial. En ese aspecto, 'Babylon' resulta un ejemplo interesante por cómo expone las tragedias y miserias de Hollywood, especialmente en un momento de transición. Una película que parece querer ser el reverso tenebroso de 'La La Land', pero sobre todo de una de las películas en las que más se ha fijado Chazelle en ambas cintas: 'Cantando bajo la lluvia'.

Cine pasado por agua

Al igual que 'Babylon', la película de Stanley Donen y Gene Kelly mira a un Hollywood en un momento de cambio y de cierta crisis existencial, aunque su enfoque resulta mucho más amable y cargado por la euforia del cine musical y el technicolor. Kelly interpreta a una estrella de cine mudo que se enfrenta a la llegada del sonido a las películas, que sacude profundamente la industria, y al mismo tiempo se enamora profundamente de una joven aspirante a actriz a la que da vida Debbie Reynolds.

Donen y Kelly se fijan con mucha astucia en varios de los momentos duros vividos en esa transición al cine sonoro. La incertidumbre antes de la llegada de 'El cantor de Jazz', el freno a las producciones para intentar adaptar lo que ya había en marcha hacia el nuevo formato, el entrenamiento a los actores en aspectos como la dicción o quedarse en sus marcas para que el sonido sea capturado, proyecciones marcadas por el desastre.

Ansiedades que siguen resultando actuales, porque Hollywood siempre se encuentra ante fenómenos tecnológicos que intenta navegar lo antes posible incluso aunque se trastabille (cambiad cine sonoro por el 3D o el streaming y comprobaréis qué poco cambia la cosa). Su vistazo a la trastienda expone por completo algunas tendencias de la industria por capitalizar potenciales éxitos.

'Cantando bajo la lluvia': exuberancia visual y sonora

Por otro lado, Kelly no puede evitar ofrecer el lado romántico de este momento particular. Y no sólo por la evidente trama de romance, algo sobrecargada pero que funciona de maravilla por la química entre los actores, sino por cómo muestra como el cine se nutrió del poder del vodevil y de los números musicales gracias a las posibilidades del sonido. Sus intenciones quedan claras desde que decide convertir 'Singing in the Rain', un momento musical de una película olvidada y pensada para exponer al público las bondades de lo sonoro, en el título de la película y en el número musical más memorable.

La película toma también bastante de esas primeras películas convertidas a lo sonoro el arte de introducir secuencias musicales sin que necesariamente vengan a cuento. Escenas como 'Good Morning' o 'Make 'Em Laugh' si ofrecen puntos de inflexión a la historia, pero otros están meramente para hacer exuberantes exhibiciones de movimiento y color para tener cautivado a los espectadores, sin más intenciones elevadas. No se le puede negar, eso sí, que le funcionan a las mil maravillas.

Su manera de abrazar la comedia más payasa y al mismo tiempo hablar de cómo navegar un momento de cambio muestran la habilidad de 'Cantando bajo la lluvia' de juntar arte popular e inquietudes de un Hollywood pagado de sí mismo. Una joya imborrable que nunca pierde fuerza, tanto por su vigor cinematográfico como por sus (suavizadas) críticas, y que vale la pena volver a ver en HBO Max. Sobre todo en relación a una 'Babylon' que juega con referentes similares y se fija en muchas de sus claves, aunque sea para subvertirlas y mancharlas de sangre y mierda.

