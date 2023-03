Emergencia climática y sanación de pájaros heridos en la India: este poético documental está nominado al Óscar y se puede ver en HBO Max

A Félix Rodríguez de la Fuente le encantaba tanto la naturaleza que quería preservarla como fuera. De ahí nació 'El hombre y la Tierra', un pilar fundamental del documental de naturaleza donde quiere contagiar su pasión por la misma para concienciar de la necesidad de salvarla. Poner su cara buscaba darle ese toque personal que terminase de llegar a los espectadores, y a día de hoy sigue siendo influencia ineludible.

Una motivación similar se percibe en uno de los documentales nominados en la correspondiente categoría de los Premios Óscars de este año. 'All That Breathes' tiene también unos héroes desinteresados actuando en favor de la naturaleza para convencernos de que el planeta es un lugar que merece la pena ser salvado (sí, es obvio, pero parece que hay que recordarlo). Su enfoque, eso sí, difiere, haciéndola una de las producciones más peculiares de HBO Max.

Milano bonito

La película de Shaunak Sen nos lleva a la ciudad de Dehli, donde dos excéntricos hermanos realizan una labor incansable: rescatar milanos negros. Esta especie de pájaro que es habitual en la zona de la India se encuentra con dificultades respiratorias y de vuelo cuando se topa con la contaminación de la ciudad, provocando que caigan del cielo y se lesionen. Los hermanos aprovechan sus conocimientos para ayudarles a sanar y que puedan alzar de nuevo el vuelo.

En la observación que Sen realiza de sus trabajos van entrando detalles poéticos de manera casi silenciosa. Mostrando su dedicación para ayudar a estas aves muestra de manera sutil la emergencia climática vivida, donde el aire envenenado es una de las consecuencias. También lo trata de conectar con la violencia que se vive en las calles, intentando hacer un enfoque holístico del problema que persiste en la ciudad, aunque puede ser extensible a otras regiones del mundo.

Es difícil poner en duda las intenciones loables, tanto de los personajes como de los responsables del documental, y en ocasiones deslumbra con una fotografía que quiere transmitir la sensación de polución aunque no podamos olerla. Lo hace sin estridencias y sin imponer una estructura, dando una forma indefinida a la pieza que puede sentirse como meditativa, aunque muchas veces no parece que esté comunicando demasiado.

'All That Breathes': naturaleza poética

Al final, el mensaje de 'All That Breathes' es claro, y está impuesto sobre cualquier detalle personal de aquellos a quién seguimos. Es por ello que se siente muy repetitivo y a menudo incapaz de aportar algo más durante una hora y media que, a causa de esta reiteración, termina haciéndose algo larga. Por otro lado, queda la sensación de que busca también transmitir la virtud de los seres vivos para adaptarse a las circunstancias adversas, que se siente demasiado contrapuesto con la necesidad de resolver una emergencia natural.

Sensaciones un poco agridulces que dejan cierta sensación de oportunidad perdida. Con todo, su realización resulta lo bastante especial para que valga la pena darle una oportunidad. 'All That Breathes' cuenta con algunas imágenes encomiables, y su tendencia a la abstracción puede ser un soplo de aire fresco para el que no quiere otro documental más sobre naturaleza. Aunque en el fondo sea realmente de lo que se trate.