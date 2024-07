Los retrasos en la tercera temporada de 'Euphoria' tienen mucho que ver con el cabreo de Zendaya con Sam Levinson y su 'The Idol'

Mientras seguimos esperando una tercera temporada que, ahora sí que sí, parece que llega en 2025, emergen más detalles del complicado detrás de las cámaras de la popular serie adolescente de HBO. 'Euphoria' ha sobrevivido a continuos conflictos de calendario, crisis creativas internas y, sobre todo, a un creador Sam Levinson que ha ido perdiendo a gente por el camino.

El propio Levinson parece el principal culpable de ello, ya en 2022 salieron declaraciones en su contra que lo acusaban de crear un ambiente tóxico de trabajo. Recientemente The Hollywood Reporter se suma a esta investigación, actualizada con la producción de una 'The Idol' que fue incluso más caótica que la segunda temporada de 'Euphoria', y que le habría hecho perder su afinidad con Zendaya.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

La serie que hundió la reputación de Levinson

Además de protagonista, Zendaya es también productora ejecutiva de la serie. La relación entre ambos había sido cercana tanto dentro como fuera de la serie, con otro proyecto en conjunto con la película 'Malcolm & Marie'. Más allá de los problemas de la segunda temporada (sobre los que ella no se pronunció en su momento) la relación se agrió con 'The Idol', una serie que, además de ser una decepción a nivel de crítica, retrasó indefinidamente la serie adolescente.

Según The Hollywood Reporter la actriz y productora fue frustrada a poner una queja a dos ejecutivos de HBO: Casey Bloys y Francesca Orsi. Además del retraso le preocupaba que ni siquiera hubiese una dirección clara de la nueva temporada, con guiones que no llegaban y propuestas rechazadas como la inicialmente sugerida por Levinson de Rue (el personaje de Zendaya) como detective o la de la propia Zendaya que quería que Rue fuera un vientre de alquiler. Bloys y Orsi no pudieron calmar sus inquietudes y, hasta tan recientemente como el pasado abril, la actriz declaraba no tener ni idea de qué iba a pasar con 'Euphoria'.

El discurso negativo que se generó alrededor de 'The Idol', a la que se la llegó a llamar "porno de tortura sexual", además de su problemática producción terminó de alejar a Zendaya del creador. Según la investigación la actriz no quiso tener nada que ver con Levinson en aquel momento, y sigue siendo incierto hasta qué punto la relación de estos dos puede llegar a mejorar de cara a la tercera temporada de 'Euphoria', que a estas alturas y visto lo visto, sería extraño que no fuese la última.

En Espinof | "No quería ser la mejor amiga gorda en Euphoria": Barbie Ferreira explica el abandono más controvertido de la aclamada serie de HBO

En Espinof | Las mejores series de Max en 2024... hasta ahora