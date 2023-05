'Succession': qué significa el simbolismo de Kendall con el agua y cómo el último episodio de la serie de HBO confirma una vieja teoría fan

'Succession' mezcla drama y comedia negra satírica, pero siempre ha estado interesada en el viaje del hijo de Logan Roy, Kendall, cuyos intentos de desafiar la autoridad de su padre y borrar sus pecados pasados han definido su carácter durante tres temporadas. Sin embargo, el personaje se ha asociado constantemente con el agua en la serie de HBO, convirtiéndose en un motivo recurrente para el personaje que ha llevado a muchas teorías fan.

En el sexto episodio de la última temporada se han confirmado algunas de esas hipótesis cuando el agua ha vuelto a aparecer como una imagen particularmente significativa en el contexto de los significados sugeridos. La historia de Kendall tiene una naturaleza muy shakesperiana, luchando contra sus demonios personales, su problema de abuso de drogas y la relación con su padre. El simbolismo del agua aparentemente combina esos aspectos para resaltar el estado de Kendall.

SPOILERS del episodio 4x06 de Succession

Desde la primera temporada

En la serie, el motivo aparece por primera vez poco después de que Kendall sufra un accidente automovilístico en el final de la temporada 1, en el episodio titulado 'Nobody Is Ever Missing', en el que el hijo de Logan Roy sobrevivía saliendo del agua y dejando a un camarero ahogado en el fondo de un lago. Durante las cuatro temporadas del programa, hay muchas muestras más.

En el camino de subidas y muchas bajadas de Kendall se le muestra ahogándose total o parcialmente en el agua, lo que representa metafóricamente su estado mental. En el “canon literario occidental”, muy a menudo, el agua es un símbolo de renacimiento. Un personaje que se sumerge en el agua (o, a veces, incluso se empapa en la lluvia) es un bautismo metafórico. Es una forma simbólica de borrar los pecados pasados y comenzar de nuevo y Kendall siempre está buscando renacer.

Kendall busca reinventarse para ser mejor, representar su idea del bien y librarse de la influencia opresiva de su padre, pero no puede hacerlo por el peso de sus adicciones, el bagaje y los pecados de su pasado, por lo que sus intentos fallan miserablemente, y siempre acaba de regreso a su estado sumergido, como se ve después de su fiesta de cumpleaños en la temporada 3. El agua parece ser el peso de las expectativas de Logan sobre su hijo.

El renacimiento de Kendall

Otras teorían complementan la idea del agua como muestra el deseo de Kendall de reinventarse a sí mismo fuera de la sombra de su padre o fluir libremente como el agua. El sexto episodio de la temporada final, titulado 'Living+', parece apoyar esa última interpretación. En él Kendall defiende un nuevo proyecto de vivienda llamado Living+ y crea un discurso creativo para presentarlo durante el evento de lanzamiento. Dado que el proyecto fue el último de Logan antes de su prematura muerte, tiene una gran importancia para Kendall y la compañía.

En un giro sorpresa, con los espectadores y la propia compañía esperando que Kendall se derrumbe bajo la presión, este logra crear un resultado positivo sobre el proyecto, con lo que en el final del episodio vemos a Kendall nadar en el mar libremente, flotando en vez de hundiéndose, lo que podría significar que finalmente está libre del control de Logan sobre él y del peso de las expectativas de su padre. Kendall finalmente tuvo éxito en su intento de renacimiento. Aunque sus pecados pasados siguen ahí, el logro podría reflejar que por fin se encuentra a sí mismo digno a pesar de todo.

Aunque en el arco del personaje de Kendall permanece la tragedia Shakespeariana y quedan 4 capítulos, esa expiación del final podría ser solo una percepción del propio personaje, a quien se le muestra con referencias a Jesús varias veces. Hace el beso de Judas antes de sacrificarse por la empresa y quería cantar 'Honesty' de Billy Joel mientras estaba crucificado en una cruz en su cumpleaños. El agua regresa a esa idea cristiana del renacer, pero todos y cada uno de sus renacimientos fueron un fracaso, por lo que no parece que ese arco se haya cerrado. En la serie los sueños de sus protagonistas siempre demuestran ser imposibles.





