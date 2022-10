La venta de The CW se cobra la dimisión de Mark Pedowitz, gran impulsor del Arrowverso y artífice de la década de oro de la cadena

Uno de los movimientos tangenciales de la reestructuración de Warner Bros. Discovery ha sido la venta de The CW, la cadena conjunta que Warner tiene con CBS. La compradora (con un 75%) ha sido NextStar y con ella ya se anticipaban varios cambios que ya se van viendo. Entre ellos, la dimisión del CEO de la cadena, Mark Pedowitz.

Una dimisión bastante lógica debido a que las informaciones ya apuntaban a que sus nuevos propietarios no estaban muy por la labor de mantener la línea (o cantidad, mejor dicho) de ficción que la cadena ha llevado hasta ahora. Y la cabeza de este artífice, que será sustituido por el veterano ejecutivo televisivo, Dennis Miller, es la marca que indica el esperado cambio de era.

Una nueva era de la que todavía no sabemos mucho pero que, vistos los upfronts del pasado mayo pasan por tener muchas menos series y, probablemente, la revisión de algunos de los proyectos más ambiciosos abiertos e impulsados bajo la supervisión de Pedowitz como la nueva 'Babylon 5'.

Haciendo televisión para comentar

Si bien no estuvo desde el nacimiento de la cadena (que a su vez era la fusión de UPN y TheWB), Mark Pedowitz fue nombrado CEO de la misma en 2011, comenzando una década en la que The CW se transformó en un lugar para reunir tanto al fan de los superhéroes ('Arrow'), como al de la ciencia ficción juvenil ('Los 100').

Todo sin, de paso, ahuyentar a la que hasta entonces era su audiencia mayoritaria: mujeres jóvenes. Seguiríamos teniendo ficciones como 'Hart of Dixie' o 'The Carrie Diaries' a las que se unían propuestas más estimulantes y de calidad indudable como 'Jane the Virgin' o 'Crazy Ex-girlfriend', que irrumpieron en el panorama de los premios importantes y coparon listas de lo mejor del año.

Algo de lo que el ejecutivo se muestra bastante orgulloso en la carta que mandó a sus empleados y amigos:

«Juntos hemos logrado mucho. Esta naciente cadena con su mezcla única de programación llevó a The CW a la vanguardia de la cultura pop y las redes sociales. Hicimos televisión para comentar a la hora del café en un mundo multiplataforma. Acogimos lo que la audiencia quería y se lo dimos a ellos.»

Y eso lo hizo aliándose con el streaming en un panorama multiplataforma a la que se adoptó rápidamente. Una de las grandes jugadas de Pedowitz fue realizar un gran acuerdo mil millonario con Netflix que les permitió amortizar sus series y daba a la cadena (y a sus propietarias) cierta seguridad en sus producciones.

Esto propició un crecimiento paulatino en las series originales, incluyendo todo un arrowverso que el ejecutivo impulsó junto a DC y Greg Berlanti. De hecho Berlanti asegura que fue Pedowitz quien salvó 'Supergirl' tras la cancelación en CBS y quien trajo 'Black Lightning' tras ser descartado por FOX. Además, el ejecutivo inspiró la creación de 'Legends of Tomorrow' al señalar cómo le gustaría ver más de los secundarios del arrowverso.

Hay que admitir que en los últimos años sí que se notaba un poco de desgaste en el modelo implantado por Pedowitz, quizás más por el cambiante panorama de la televisión. Engullida por las OTTs, se ve la emisión lineal como algo secundario y el CEO siempre luchó contra ello.