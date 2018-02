La 1 nos da la alegría y anuncia 'Operación Triunfo 2018' y una nueva versión de 'Mira quién baila'

Aunque parecía que la renovación de lo que ha sido el fenómeno absoluto en la televisión e internet de los últimos meses estaba más que asegurada, nunca se sabe con los entresijos del ente público. Así, esta mañana el Consejo de Administración de RTVE ha confirmado que tendremos nueva entrega de 'Operación Triunfo' este 2018.

El formato de Gestmusic-Endemol volverá a nuestras vidas presumiblemente este próximo otoño tras el éxito indiscutible de 'OT 2017'. Pero no será el único programa que ha anunciado TVE para los próximos meses ya que la corporación prepara una nueva versión española de 'Bailando con las estrellas'.

'Bailando con las estrellas' ('Dancing with the Stars') es, en realidad, el regreso de 'Mira quién baila' bajo un nuevo nombre, más parecido al del formato internacional basado, a su vez, en el 'Strictly come dancing' británico. El programa juntará a un profesional del baile con un famoso con el que realizará cada semana una performance dancística.

El formato tuvo bastante éxito en La 1 durando siete temporadas en la cadena pública, una en Telecinco (la infame 'Más que baile' con Belén Esteban de ganadora) y un fugaz regreso en 2014 de vuelta en TVE. Además TVE ha anunciado renovaciones para 'MasterChef' en sus versiones Celebrity y Junior, 'Pura Magia' y 'Hora punta' así como nuevos guiones para 'Centro médico'.

TVE está viviendo una nueva edad de oro en cuanto a sus formatos de realities y tengo ganas de ver estos próximos estrenos y regresos. Les están funcionando bastante bien todos estos programas y si se gestionan bien suelen salir bastante rentables. De hecho el anuncio estaba al final de un comunicado en el que RTVE afirmaba cerrar el año con superávit y me imagino que algo tendrá que ver.