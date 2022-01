11 películas imprescindibles para este fin de semana (14-16 de enero): 'Corazones de acero', 'Hotel Transilvania: Transformanía', 'Scream' y más

El periodo navideño ha quedado definitivamente atrás y la vuelta a la rutina quizá no ha sido de vuestro agrado, por lo que quizá queráis aprovechar este fin de semana para pasar de todo y ver alguna película. En Espinof os proponemos una selección del cine más destacado para estos días, desde estrenos en salas hasta lanzamientos en plataformas de streaming, sin olvidarnos de novedades en formato físico y de cintas que pueden verse en algún canal de televisión español de alcance nacional. Os dejo con las 11 elegidas.

En cines

'Scream'

La mítica saga de terror regresa con una quinta entrega que seguramente eche en falta la presencia de Wes Craven tras las cámaras o de Kevin Williamson al guion, pero las primeras críticas están siendo muy positivas y seguro que no soy el único con ganas de volver a ver a Ghostface sembrando el terror en Woodsboro.

En streaming

'Hotel Transilvania: Transformanía'

La cuarta entrega de la saga es la primera que no podemos ver en cines, ya que su estreno tiene lugar de forma directa en Amazon. Llama la atención que también sea la primera que no está dirigida por Genndy Tartakovsky, pues su lugar lo ocupan Jennifer Kluska y Derek Drymon. Esperemos que hayan sabido dar forma a un buen pasatiempo monstruoso.

En formato físico

'Makinavaja, el último choriso'

Esta semana no se ha lanzado ni una sola película en formato físico en España. La semana que viene sí habrá varias, pero por no adelantarme he preferido echar la mirada atrás y recuperar esta divertida adaptación del cómic de Ivá. Con un inspirado Andrés Pajares al frente de un variopinto reparto, quizá haya envejecido regular en algunos aspectos, pero sigue conservando buena parte de su frescura.

En televisión

'El mago de Oz' ('The Wizard of Oz')

Todo un clásico de la historia del cine que marcó la infancia de millones de espectadores. Con un grupo de personajes inolvidable alrededor de la Dorothy de Judy Garland, es una película que invita a dejarse llevar por el camino de las baldosas amarillas.

Viernes a las 22:00 en Trece

'Corazones de acero' ('Fury')

Una potente película bélica en la que David Ayer ofrece su visión de la guerra a través de un relato articulado alrededor de un grupo de soldados liderado por Brad Pitt pero repleto de rostros conocidos con la que logra transmitirnos a la dinámica en el interior de un tanque.

Viernes a las 22:10 en La 1

'La vida de Brian' ('Monty Python's Life of Brian')

Una de las comedias más aclamadas de la historia del cine por méritos propios. Los Monty Python estuvieron aquí muy inspirados parodiando diferentes aspectos de la Biblia en una película repleta de escenas tan míticas como desternillantes. Si es que te pones a enumerarlas y mencionas más de la mitad de todo el metraje...

Sábado a las 15:20 en Paramount

'Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores' ('Monty Python and the Holy Grail')

Seguramente más desigual que 'La vida de Brian', pero aquí también hay una enorme cantidad de escenas míticas. Un tronchante delirio medieval con la que seguro que te echas unas risas.

Sábado a las 16:50 en Paramount

'El puente de los espías' ('Bridge of Spies')

La penúltima colaboración hasta la fecha entre Steven Spielberg y Tom Hanks fue en este thriller de primera situado en la II Guerra Mundial que le valió un muy merecido Óscar a Mark Rylance. Además parte de una llamativa historia real para dar forma a una de esas películas cada vez más raras de ver en una sala de cine.

Sábado a las 22:00 en Cuatro

'La ciudad de las estrellas (La La Land)'

Un vistoso y emocionante musical que ofrece tanto la cara más alegre y habitual de este tipo de producciones como un lado mucho más amargo que delata la presencia detrás del mismo de Damien Chazelle. Todo ello redondeado por el gran trabajo de Emma Stone y Ryan Gosling al frente del reparto.

Sábado a las 22:05 en La 1

'Malditos bastardos' ('Inglorious Basterds')

Probablemente la película más irregular de Quentin Tarantino, lo cual no ha impedido que sea también una de las míticas, en buena medida por los antológicas que son algunas de sus secuencias y por el magnífico trabajo de parte de su reparto.

Madrugada del sábado al domingo a las 00:30 en Cuatro

'Mystic River'

Uno de los títulos más aclamados de toda la filmografía de Clint Eastwood es esta adaptación del libro de Dennis Lehane alrededor del asesinato de una joven y cómo afecta eso a su padre, lo cual sirve para que las emociones de los personajes pasen a primer plano, sobre todo de tres amigos de la infancia que han crecido de formas diferentes...

Domingo a las 21:30 en laSexta

