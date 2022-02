12 películas imprescindibles para ver este fin de semana (11-13 de febrero): 'Uncharted', 'Interstellar', 'Quiero que vuelvas' y más

Toca dar la bienvenida a un nuevo fin de semana, el segundo de febrero de 2022, algo que, por regla general, equivale a tener más tiempo libre. Y quizá os apetezca dedicarlo a ver alguna de las 12 películas que he seleccionado para vosotros. En el menú tenéis tanto estrenos en cine como lanzamientos en streaming, novedades en formato físico y películas que podéis ver en una cadena española de televisión de alcance nacional estos días.

En cines

'Uncharted'

Adaptación de la popular saga de videojuegos con Tom Holland heredando el papel de Nathan Dranke y Mark Wahlberg como su mentor Victor Sullivan. Un convincente y entretenido blockbuster en el que encontrarás un gran espectáculo que además no se alarga más de la cuenta.

'Licorice Pizza'

Paul Thomas Anderson es uno de los mejores cineastas en activo de Hollywood. No siempre da en la diana, pero siempre merece la pena echar un ojo a sus películas. Aquí ofrece un relato romántico con toques nostálgicos que funciona de maravilla durante su primera hora y luego no tanto.

En streaming

'Bigbug'

Jean-Pierre Jeunet regresa con su primer largometraje en casi una década con una excéntrica comedia de ciencia ficción para Netflix en la que queda bien claro quién está detrás de todo, tanto en su apuesta visual como en la galería de personajes atrapados en una casa contra su voluntad.

'Kimi'

Steven Soderbergh regresa con un thriller estrenado de forma directa en HBO Max con Zöe Kravitz dando vida a una mujer con agorafobia que descubre pruebas de que se ha cometido un crimen violento. Ni siquiera 90 minutos dura y su director nos ha dado más alegrías que chascos...

'Quiero que vuelvas' ('I Want You Back')

La nueva película original de Amazon es una comedia en la que sus dos protagonistas unen fuerzas para acabar con las relaciones de sus respectivos ex y así recuperarles. A priori parece una buena opción de cara al próximo San Valentín.

En formato físico

'Eternals'

La ambiciosa película de Marvel realiza al fin su debut en formato físico. Muy apreciada por una minoría, lo cierto es que se trata de una de las producciones del estudio menos valoradas por crítica y público, ya que una cosa es intentar hacer algo diferente, apostando en este caso por un enfoque más emocional, y otra que el resultado esté a la altura.

En televisión

'Shoot Em Up (En el punto de mira)'

Una maravillosa comedia de acción, ideal si quieres fliparte un poco, ya que no tiene miedo en usar cualquier exceso que crea necesario para hacerte pasar un rato entretenido, hasta el punto de llegar a manejar una lógica que parece más propia de ciertos dibujos animados. Además, el duelo entre Clive Owen y Paul Giamatti es de lo más disfrutable.

Viernes a las 22:00 en DMAX

'La cosa' ('The Thing')

Probablemente la mejor película de terror de la historia del cine. Un auténtico milagro de John Carpenter que lo tiene todo para atraparte con este relato claustrofóbico en el que una amenaza va acabando poco a poco con todos los personajes.

Madrugada del viernes al sábado a las 0:30 en Neox

'Steve Jobs'

Ambicioso biopic dirigido por Danny Boyle y con guion de Aaron Sorkin. De hecho, en más de un momento queda claro que es más una película de Sorkin que de Boyle, lo cual no es necesariamente malo. Ojo además al gran trabajo de su reparto, sobre todo la excelente actuación de Michael Fassbender.

Madrugada del viernes al sábado a las 0:30 en La 1

'El señor de los anillos: La comunidad del anillo'

El inicio de una trilogía inolvidable es una película de fantasía épica sensacional. Peter Jackson lo bordó dando la atención necesaria a los personajes -y lo bien elegido que está el reparto- antes de que el espectáculo pasara a primer plano, donde también brilla como pocas.

Sábado a las 22:31 en CLAN

'Al otro lado de la ley' ('Dragged Across Concrete')

Un contundente thriller protagonizado por Mel Gibson y Vince Vaughn que no se distribuyó en condiciones en España, por lo que su emisión en prime time es una ocasión de oro para recuperar este tercer de S. Craig Zahler. Y si no las habéis visto, no dudéis en hacer lo posible por echar un ojo a 'Bone Tomahawk' y 'Brawl in Cell Block 99'.

'Interstellar'

Una de las películas de ciencia ficción más aplaudidas de los últimos años en la que Christopher Nolan supo equilibrar su vertiente más cerebral con la necesidad de que el factor emocional tengan un peso mayor de lo habitual en su cine.

Domingo a las 23:15 en La 1

