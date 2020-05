Las 13 mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (8-10 de mayo)

Otra semana laboral está a punto de acabar para muchos y en Espinof vamos a realizar nuestro repaso a las 13 mejores películas que se pueden ver gratis en abierto en la televisión nacional española este fin de semana del 8 al 10 de mayo.

VIERNES 8 DE MAYO

'Capitán América: Civil War'

Una intensa aventura de Marvel para nada reñida con su naturaleza de entretenimiento puro y puro que sabe cómo sacar partido a la rivalidad que surge entre Iron Man y Capitán América, los dos grandes soportes de Los Vengadores. La mención a este grupo de superhéroes no es casual, ya que podríamos hablar perfectamente de ella como 'Los Vengadores 2.5'.

22:05 en La 1

'El Padrino'

Una de las películas más importantes de la historia del cine y también de las pocas que realmente se merecen eso de que hay que verlas al menos una vez en la vida. Un fascinante retrato del mundo mafioso con un excelente reparto y una medida puesta en escena de Francis Ford Coppola.

22:05 en DMAX

'El malvado Carabel'

Una simpática adaptación de la novela de Wenceslao Fernández Flórez a cargo de Fernando Fernán Gómez, que coescribe, dirige y protagoniza. No es una de sus mejores películas -tiene varias joyas en su filmografía-, pero sí una curiosa comedia en la que se mete en la piel de alguien que se convierte en un desastroso ladrón tras ser despedido por pedir un aumento de sueldo.

23:28 en La 2

SÁBADO 9 DE MAYO

'Superman II'

Mi película favorita del hombre de acero. Para algunos quizá sea una herejía decirlo dado lo mítica que es la primera, pero me parece el acercamiento más entretenido a este superhéroe. Y si os gusta más la primera, la emiten justo antes en la misma cadena y después la tercera.

17:30 en Trece

'La ladrona de libros'

Estimable adaptación de la novela de Markus Zusak en el que sobresale el trabajo de sus protagonistas, quienes elevan un material que de por sí no iría más allá de lo correcto.

17:45 en Cuatro

'Caminando entre las tumbas'

Un thriller que aprovecha la popularidad de Liam Neeson para ofrecer un relato diferente, centrando en un personaje en busca de la redención. Una película sobria con un ambiente turbio bien manejado por su director en la que el actor se mueve como pez en el agua.

22:00 en Cuatro

'Jungla de Cristal'

Una de las mejores películas de acción de todos los tiempos, ya que reúne un gran reparto con Bruce Willis derrochando carisma y Alan Rickman bordándolo como el gran villano de la función. Por su parte, John McTiernan demuestra un gran dominio espacial en la puesta en escena y un talento como quizá nadie ha tenido en Hollywood para las escenas de acción.

22:00 en Trece

'Tú la letra, yo la música'

Una divertida comedia romántica que toma el mundo de la música como una baza desde literalmente el primer minuto de metraje en lugar de un mero añadido. En mi caso le tengo un cariño especial porque me ayudó a desconectar en un momento muy complicado, pero por encima de eso sigo creyendo que es un buen pasatiempo con unos inspirados Hugh Grant y Drew Barrymore.

23:50 en La 1

'No habrá paz para los malvados'

No me entusiasmó tanto como a muchos, ya que después de su potentísimo inicio no encontré un relato a la altura del despliegue de José Coronado, pero eso no quita que sea una propuesta muy estimable a la que merece la pena acercarse si no lo habéis hecho ya.

Madrugada del sábado al domingo a las 0:05 en Cuatro

DOMINGO 10 DE MAYO

'El día de los tramposos'

El primer western que me conquistó de chaval. Por aquel entonces no sentía un gran interés por dicho género y este cruce con la comedia y el drama carcelario resulta irresistible, gracias en parte a su reparto encabezado por Kirk Douglas y Henry Fonda, pero también ayuda tener a alguien con el talento de Joseph L. Mankiewicz tras las cámaras.

18:30 en Trece

'La llegada'

Se abusa a menudo del concepto obra maestra y a mí no me veréis usándolo mucho, pero creo que esta joya de Denis Villeneuve sí que lo merece. Una película que mide muy bien la necesidad de combinar lo emotivo con lo cerebral apoyada en una soberbia interpretación de Amy Adams y un guion que hace fácil lo imposible.

22:00 en La 1

'El inocente'

Un sólido thriller judicial que te deja con ganas de ver más casos del abogado interpretado por Matthew McConaughey. Ideal tanto para los amantes de este tipo de propuestas como para aquellos que busquen un buen entretenimiento. Por desgracia nunca llegó a tener secuela.

22:10 en Antena 3

'Handia'

Una fábula notable en la que los autores de 'Loreak' aplican todo lo aprendido allí para sacar adelante un relato mucho más ambicioso en la faceta técnica sin que esto se coma el lado más emotivo de la historia.

22:30 en La 2

