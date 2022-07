4 películas y series de ciencia ficción que arrasan en Netflix más allá de 'Stranger Things'

El gran éxito de estas últimas semanas de Netflix es 'Stranger Things'. La cuarta temporada de la serie de los Hermanos Duffer está arrasando y ha conseguido un éxito que hasta ahora solamente había logrado 'El juego del calamar'. Sin embargo, hay más títulos que están funcionando muy bien en la plataforma y ahora vamos a destacar aquellos también pertenecientes al género de ciencia ficción.

A continuación encontraréis 4 películas y series de ciencia ficción que están arrasando últimamente en Netflix. Para ello he tomado como referente sus apariciones en el Top 10 español que la propia plataforma actualiza cada día y no que sean mejores o peores. Sin más que añadir, vamos con ellas

'Manifest'

Creada por: Jeff Rake. Reparto: Josh Dallas, Curtiss Cook, Alexandra Abrams, Whitney Andrews, Giuseppe Ardizzone, Kapil Bawa, Luna Blaise, Brooke Carrell, Giovanni Celentano, Casey Cimilluca, Malachy Cleary, Joel de la Fuente, Frank Deal

Su reciente llegada a Netflix en España ha demostrado que la plataforma hizo muy bien al salvarla de la cancelación que había sufrido a manos de NBC. Por el momento tenemos tres temporadas de esta serie que explora el impacto que provoca la reaparición varios años después de un avión con casi 200 pasajeros que había desaparecido sin dejar rastro. No será fácil, pues sus seres queridos quizá hayan pasado página, pero las complicaciones van más allá de eso al empezar a sufrir visiones de hechos aún por suceder. Por el momento hay disponibles 42 episodios divididos en tres temporadas y es cuestión de tiempo que llegue la cuarta de forma exclusiva a Netflix. Constará de 20 episodios y servirá para dar cierre a la historia.

Crítica de 'Manifest' | Ver en Netflix

'Mortal Engines'

Dirección: Christian Rivers. Reparto: Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide, Stephen Lang, Joel Tobeck, Frankie Adams, Colin Salmon, Caren Pistorius, Stephen Ure

Uno de los mayores fracasos de todos los tiempos, hasta el punto de que venir avalada por Peter Jackson, coguionista y productor de la película, no impidió que se reportasen unas pérdidas superiores a los 100 millones de dólares que algunas fuentes elevan hasta casi los 175 millones. En Netflix ha encontrado una segunda vida y mayor aceptación popular, pero la verdad es que no es gran cosa. Visualmente sí tiene ideas curiosas y escenas llamativas, pero en lo narrativo se hace un tanto pesada y no termina de exprimir el atractivo mundo que presenta.

Crítica de 'Mortal Engines' | Ver en Netflix

'Pixels'

Dirección: Chris Columbus. Reparto: Adam Sandler, Michelle Monaghan, Peter Dinklage, Kevin James, Sean Bean, Josh Gad, Ashley Benson, Jane Krakowski, Brian Cox, Jared Sandler, Matt Lintz, Lainie Kazan, Rob Archer

Curiosamente se trata de la última película que Adam Sandler protagonizó para la gran pantalla antes de cerrar su lucrativo acuerdo con Netflix. Vapuleada por la crítica y sin el suficiente respaldo del público para convertirla en un éxito comercial, 'Pixels' es una curiosa comedia de ciencia ficción que parece querer aplicar la fórmula de 'Los Cazafantasmas' al mundo de los videojuegos. El resultado es bastante aceptable siempre y cuando uno no tenga alergia al humor habitual que suele tratar Sandler, el cual aquí justo es reconocer que algún momento divertido ya nos regala.

Crítica de 'Pixels' | Ver en Netflix

'The Umbrella Academy'

Creada por: Steve Blackman. Reparto: Elliot Page, Robert Sheehan, Adam Godley, Cameron Britton, Kate Walsh, David Castaneda, T.J. McGibbon, Tom Hopper, Eli Ham, Aidan Gallagher, Aniko Kaszas, Bola Aiyeola, Cameron Brodeur

Ninguna sorpresa con que una de las series estrella de Netflix esté siendo tan vista, ya que su notable tercera temporada se estrenó hace poco. A su manera es el reverso de 'The Boys', con la serie de Amazon apostando por lo cafre y la sátira salvaje, mientras que la de Netflix prioriza lo ingenioso e intentar conseguir el más difícil todavía para evitar un nuevo apocalipsis. Además, lo hace tirando de encanto y diversión, algo que se mantiene en la tercera temporada, pero cuidado con alargarlo mucho más, que la magia podría perderse por el camino.

Crítica de la temporada 3 de 'The Umbrella Academy' | Ver en Netflix