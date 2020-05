Más allá de 'Star Wars' y Marvel: las 14 películas imprescindibles para saber si eres un auténtico friki

Hoy es el día. Hoy abres el armario y coges esa camiseta de 'Regreso al futuro' que compraste de rebajas en el Primark porque pasabas por allí. Tal vez otros decidan salir a la calle con una túnica, con el calor que hace ya en mayo. El caso es que el día del orgullo friki las calles se llenan de reivindicaciones que, a lo mejor, están un poco sobrecargadas.

Soy friki porque el mundo me hizo así

Que te guste 'El imperio contraataca', sepas quién es Thanos o hayas llorado cuando terminó 'The Big Bang Theory' no te convierte automáticamente en un friki. A ver, no es cuestión de repartir carnets, pero el friki, como no nace, debe hacerse. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Por eso mismo habría que remontarse a 1998, cuando Tim McEachern organizó el Geek Pride Festival, un evento centrado en las actividades e intereses de los geeks informáticos. Y es que lo geek hacía referencia a la fascinación provocada por la tecnología y la informática.

Unos pocos años más tarde, en 2006, Señor Buebo organizó la celebración del primer Día del Orgullo Friki, obteniendo una calurosa acogida en redes y en las calles. Porque, quién no tiene una camiseta de Chewbacca en casa, ¿verdad?

Un tanto pervertido el término, puesto que lo freak y lo geek se parecen tanto como un pulpo a una pistola, hordas de jóvenes y no tan jóvenes deciden comprar una camiseta de su serie favorita, como 'The Walking Dead', y salir a la calle a sacar pecho. Otra perversión del sentimiento minoritario de lo geek, ya que tu serie favorita la siguen 25 millones de personas en todo el mundo. Y si no me crees ahí tienes la película de Javier Cárdenas.

Por eso creo justo y necesario que, puestos a sacar pecho, recordemos algunas de esas películas que forjaron nuestro temperamento y dieron forma a nuestra salud mental a través de años, formatos y menosprecios. Bienvenidos al verdadero cine geek. Es una palabra mucho más hermosa que la que hemos abrazado aquí, lo siento.

La mujer explosiva (Weird Science)

John Hughes comprendió como pocos la idiosincrasia teenager, la del marginal con más dotes que nadie que no podía gritarlo a los cuatro vientos porque sería pasto de los violentos puños de la ignorancia más valiente. Aquí, además de sacar pecho cuando las circunstancias se lo permiten, lo hacen con tecnología punta y una pareja protagonista para el recuerdo.

Corsarios del chip

Eso es así. Rafael Alcázar se adelantó a todos cuando en 1996 presentó esta entrañable aventura cómica 100% española. Eso sí, ya iba a rebufo de Sneakers (Los fisgones) y de la más reciente competidora / inspiradora, 'Hackers, piratas informáticos'. Como si fuera un chiste, un detective ciego, un motero cabreado, una secretaria y un perro se embarcarán en una aventura llena de "ordenatas".

Gentlemen Broncos

Otro de los directores tope gama en cuanto a personajes estrafalarios alejados de una realidad mucho más oscura que el ideal micromundo en que se mueven. La obra maestra de Jared Hess se mueve entre esos dos mundos y, además, añade un tercero fantasioso que recrea el arte robado al protagonista. Por si fuera poco, incluye los mejores créditos iniciales del siglo.

Héroes fuera de órbita (Galaxy Quest)

Ahora podríamos decir que todos hemos ido a convenciones, algunos habréis pagado por una firma y otros muchos se habrán disfrazado en festivales y noches de todos los santos. Bien, pues todo eso era algo que en 1999, seamos serios, no se llevaba. Ese orgullo friki nerd geek es el sustento de esta prodigiosa aventura que agradecía de corazón a los fans más currantes el sustento durante años. Si no era bastante con eso, esta peli nos descubrió el bestial poderío cómico de Sam Rockwell.

Computer Chess

Tal vez estemos ante una de las madres del género geek de los últimos años. Andrew Bujalski clavó el tono de lo que uno se esperaba ver en una de esas convenciones de 1998 en un experimento de lo más bizarro. Por momentos parece que estés viendo un capítulo de 'Apartamento para tres'. Luego podrías pensar que alguien ha puesto una versión diferente de 'Cabeza Borradora'. Ideal para esta fecha.

Escuela de genios

Para genio, su directora. Martha Coolidge fue la primera mujer en presidir el Directors Guild of America entre 2002 y 2003. Además, supo mantener a Val Kilmer como una figura clave de la comedia norteamericana hasta su cambio de registro. Registro que afortunadamente recuperaría más adelante gracias a genios como Shane Black o Jorma Taccone.

El jovencito Einstein

Qué levante la mano quien no disfrutase al máximo de este VHS a la tierna edad de diez años. Ya entonces no éramos capaces de comprender la grandeza de un nombre como Yahoo Serious por muy australiano que pudiera ser. La película tenía el encanto de esas cosas que Warner producía de vez en cuando y que podían salir peor. Como 'Doc Hollywood'. Aunque aquella tenía una canción que todavía hoy sigo pinchando en algunas fiestas.

Johnny Mnemonic

En efecto, si eres "friki" te gustará más que esa chorrada de 'Matrix'. La única película de Robert Longo estaba escrita por William Gibson, que además adaptaba su propio relato. Fascinante, adelantada a su tiempo y perfectamente equilibrada entre la mejor ciencia ficción y la ida de olla más acorde a su época. ¿Ya os he contado que su director no volvió a rodar nada?

Tron

Una de esas películas exigentes por revolucionarias de la gran época dorada de Disney. Aquella en la que había sitio para todo tipo de fantasía sin pretender manipular las emociones de su target hasta convertirlos en una legión de palmeros sin alma. Al igual que con el director de la película anterior, Steven Lisberger lleva más de treinta años sin hacer nada como realizador. Una obra visionaria.

Juegos de guerra (WarGames)

¡Más computadoras! Otra de las grandes obras de adolescentes enfrentados a incómodas inteligencias artificiales con ganas de aniquilar a la humanidad fue esta estupenda película dirigida por el genial John Badham que protagonizó Matthew Broderick tres años antes de ponerse a liderar desfiles en la ciudad de Chicago en esa otra gran película tan afín a esta lista como es...

Todo en un día (Ferris Bueller's Day Off)

Parafraseando a Henry Hill, "Que yo recuerde, desde que tuve uso de razón quise saltarme las clases". No hay pared que aguante el agitado día de un entrañable miserable como Ferris Bueller en este Goodfellas del buen rollo. Y cuando digo pared me refiero a la cuarta, que a veces tenemos que explicarlo todo.

Repo Man (El recuperador)

A veces el cine es cuestión de actitud, y de eso nadie ha tenido más que Alex Cox. Además, el protagonismo idea de Emilio Estevez y la compañía del mejor Harry Dean Stanton se embadurnan de la atmósfera punk tan característica de su director para ofrecer algo tan imposible de replicar que se ha convertido casi en leyenda. Posiblemente la mejor película de ciencia ficción de los ochenta que (casi) nadie haya visto. Y qué banda sonora, colegas.

Don Verdean

Decía más arriba que Jared Hess es uno de los cineastas que mejor han sabido plasmar la fantasía de lo cotidiano en el mundo ¿friki? Con su desapercibida comedia sobre la fe sigue moviéndose mejor que nadie entre el cachondeo total y la mayor miseria y pochez imaginable.

'Don Verdean' alcanza niveles de épica que sólo están al alcance del creador de 'Gentlemen Broncos'.

Scott Pilgrim contra el mundo