Bong Joon-ho nombra a los 20 directores que marcarán la próxima década del cine (e incluye a un español)

Bong Joon Ho lleva 20 años tras las cámaras, y tras su velada histórica en los 92 Premios Óscar de la Academia con su comedia negra social 'Parásitos' (Parasite, 2019), convirtiéndose en la primera mejor película en idioma extranjero en recibir el Premio a Mejor película. Hoy, en la edición de febrero de la revista Sight and Sound, Bong ha seleccionado una lista de 20 cineastas que cree que tendrán voz en el cine durante la próxima década.

En la lista de Bong se incluyen maestros del terror contemporáneo como Jordan Peele, Jennifer Kent, Robert Eggers y Ari Aster, documentalistas como Kirsten Johnson y cineastas innovadores como Alma Har’el y Mati Diop. Las mujeres representan el 45 por ciento de la lista de Bong, quien espera que en la próxima década se desarrollen:

En el extenso reportaje que concedió Bong, el director de 'Memories of Murder' explica:

“No deseo convocar a estos 20 directores para discutir el futuro del cine. Simplemente deseo hablar sobre las películas que ya han creado. Pero al final, esto inevitablemente se refiere al futuro del cine. Porque, cuando vimos la segunda película de Wong Kar Wai 'Days of Being Wild' (1990), ya podríamos haber soñado 'In the Mood for Love' (2000) en nuestras mentes. O cuando vimos 'Sangre Fácil' (1985) de los hermanos Coen, podríamos haber estado experimentando 'No es país para viejos' (2007), que vendría dos décadas después".