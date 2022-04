'Élite': todos los personajes que han muerto durante las 5 temporadas de la serie de Netflix

Netflix ya ha estrenado cinco temporadas de 'Élite', una de sus series españolas más populares, y la sexta ya está en camino. Son varios los elementos que dan forma a su identidad, pero nadie duda que uno de los más importantes es el uso de los crímenes, algo que a menudo se traduce en la muerte de alguno de sus protagonistas.

A continuación vamos a repasar todos los personajes que han perdido la vida durante las primeras cinco temporadas de la serie, repasando además como sucedieron sus muertes. Obviamente, el artículo contiene spoilers, así que no sigas leyendo si prefieres que no te reventemos alguna sorpresa a la que todavía no hayas llegado.

Marina

La muerte original sobre la que se construyeron los cimientos de la serie. Marina (María Pedraza) tenía una prueba que, entre otras cosas, podía incriminar a la familia de Carla (Ester Expósito) en un delito. Polo (Álvaro Rico) intentó que se lo diera, provocando una discusión que se zanja con él golpeando a ella en la cabeza con un trofeo. Polo la abandona a su suerte en la piscina de Las Encinas, falleciendo poco después.

Polo

Una muerte complicada, ya que antes de que se produzca es apuñalado de forma accidental por Lu (Danna Paola) en el pecho de forma con una botella rota. Sin embargo, no parecía que la herida fuera mortal, lo que sí lo fue es la caída al vacío tras resbalarse y romper una barrera de cristal en la discoteca en la que se encuentra. Con todo, aguantó unos instantes con vida para ser perdonado por Guzmán (Miguel Bernardeau)

Alexis

Siendo justos, el personaje interpretado por Jorge Clemente moría en 'Élite: Historias breves' y ni siquiera llegábamos a verlo directamente, pero el cáncer de Alexis hacía que su condición empeorase hasta el punto de decidir suicidarse ahogándose en la piscina de Rebeka (Claudia Salas), pero es salvado por Ander (Arón Piper). Sin embargo, no tarda mucho en decidir que no quiere seguir con el tratamiento de radioterapia y en desaparecer de la vida de Ander para que no vea cómo se deteriora su salud antes de su muerte.

Armando

Armando (Andrés Velencoso) tenía una relación de lo más tóxica con Mencía (Martina Cariddi), lo cual deriva en un enfrentamiento con Ari (Carla Diaz) que acaba con una agresión por parte de Armando. Guzmán presencia lo sucedido y usa la pistola de bengalas contra él, acabando así con su vida. Luego Samuel (Itzan Escamilla) y Rebeka ayudan a Guzmán a librarse del cadáver al final de la temporada 4. Muy bien tampoco lo hacen, porque el cuerpo reaparece en la quinta.

¿Samuel?

El desenlace de la quinta temporada da a entender que Samuel acaba falleciendo como resultado del duro golpe que recibe contra el bordillo de la piscina tras ser empujado ¿accidentalmente? por Benjamín (Diego Martín). Lo cierto es que acaba recobrando el sentido, pero instantes después se derrumba, aparentemente muerto. No hay nada que haga pensar que pueda seguir con vida, pero tampoco una confirmación oficial sobre su fallecimiento.