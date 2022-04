"Los desnudos de 'Elite' los decidimos de forma algo inconsciente, no planeamos si llevamos mucho tiempo sin uno". Carlos Montero, cocreador de la serie de Netflix

Este viernes 8 de abril llega la quinta temporada de 'Élite' a Netflix. Desde Espinof ya compartimos nuestra opinión sobre sus tres primeros episodios y ahora es el turno de hacer una parada con Carlos Montero y Jaime Vaca, showrunners actuales de la serie -Montero es además uno de sus cocreadores-, con quienes tuvimos la ocasión de charlar sobre diferentes aspectos de la misma:

Los nuevos personajes y el rumbo de la temporada

¿Qué buscabais con los fichajes de Valentina Zénere, André Lamoglia y Adam Nourou, qué queríais que aportasen sus personajes a la serie?

Carlos Montero: Con Iván (Lamoglia) queríamos traer el mundo del fútbol y la heterosexualidad. Nos parecía un reto traer algo así a un mundo como el nuestro, que es mucho más fluido y bisexual. Con Valentina queríamos hablar del feminismo pero desde otra óptica. Ella no se considera feminista, o lo de hace de una forma bastante particular, y también enfrentarlo al universo de Las Encinas, y ver cómo iba cambiando ese personaje.

Jaime Vaca: En el caso de Adam queríamos tratar un poco el tema de los MENAS.

Carlos Montero: Sí, ya que estamos hablando siempre de los más millonarios del mundo, queríamos traer a un personaje que era todo lo contrario.

La serie siempre ha tenido un toque hedonista, pero en esta temporada lo he notado aún más, sobre todo en el segundo episodio. ¿Por un casual es una forma de reflejar la frustración de la juventud con todo lo asociado a la pandemia y la necesidad de desahogarse?

Jaime Vaca: De hecho, se hace un guiño a la pandemia y a cómo se han perdido ciertas libertades en el primer capítulo, con las normas que tienen Benjamín, esta especie de nuevo fascismo. La llegada del covid está reflejada en esas normas que trae con los grupos reducidos, distancia de seguridad y demás. Luego el capítulo 2 es un golpe encima de la mesa en la dirección que tú has dicho.

Carlos Montero: En la cuarta temporada nos planteamos si incorporar o no el covid, y no nos apetecía nada. Dijimos que en nuestro universo no cabe, pero, de alguna manera, está reflejada, porque nosotros sí lo hemos vivido, como todos. Hemos estado encerrados en la pandemia y necesitábamos ese estallido de alegría y hedonismo en una serie que, ya de por sí, es muy alegre y hedonista.

A cambio, también me ha dado la sensación de que el tema de los desnudos está más contenido, ¿cómo decidís cuándo son necesarios y cuándo no? ¿Lo decidís vosotros o lo decide el director del episodio?

Carlos Montero: Los decidimos nosotros, pero lo hacemos de una forma algo inconsciente. No hay algo planeado en plan "Llevamos mucho sin un desnudo, vamos a ponerlo".

Jaime Vaca: Uno de los pilares de la serie es hacer el deseo y el amor. La propia historia pide que en ese momento queramos contar lo máximo de deseo, porque el personaje está llegando a ese pico de deseo y es necesario contar que es el deseo previo al golpe contra un muro. La propia historia nos lo pide. Puedo decir que no somos de desnudo gratuito, siempre está justificado, forma parte de la historia y del viaje del personaje en ese momento.

La serie lleva tiempo dando la sensación de ser un lento proceso de renovación del reparto. Poco a poco se van todos los actores originales, ¿cómo habéis ido manejando este tema?

Carlos Montero: La cuarta sobre todo fue probar si la serie seguía viva sin personajes tan emblemáticos como los que se fueron, y nos costó, porque nos daba miedo y pena perderlos. Queríamos demostrar que la serie podía funcionar. Apostamos más por el universo que por los personajes, y yo creo que con la cuarta demostramos que la serie estaba muy viva, y creo que esa tendencia se consolida en la quinta.

Jaime Vaca: Sí, exacto.

El ADN de 'Élite'

En la quinta temporada también se mantiene el esquema de que haya un crimen a modo de hilo conductor, ¿en algún momento habéis pensado dejar de utilizar un recurso así? Porque que siempre se muera alguien allí...

Carlos Montero: En la realidad nadie mandaría a sus hijos a ese colegio, pero lo bueno es que no estamos en la realidad. Claro que nos lo hemos planteado, porque lleva un momento que no es verosímil. Ya sabemos que realista no es, pero nos preocuparía que dejara de ser verosímil. Pero creo que lo realmente difícil en ese código sería que no hubiese crimen.

Jaime Vaca: Sí, yo creo que cuando tú como espectador ya llevas ciertas temporadas de una serie, ya es terreno cómodo y confortable, es como reunirte con un amigo. Sabes a que te enfrentas cuando quedas con alguien. Cuando quedas con 'Élite', sabes a qué te enfrentas y quitar terreno conocido es bastante arriesgado. Lo hemos probado, hemos jugado, incluso viéndolo en guion... pero es que deja de ser la serie.

Y también estamos en género, en un universo fantástico, hablando de los más ricos de los más ricos, de unos chicos que salen de lunes a lunes, donde pueden pagar lo que quieran. Como estamos jugando a las reglas verosímiles y no reales, creo que nos lo permite.

Carlos Montero: Digamos que el crimen nos da ya un género y te sitúa en un sitio muy chulo. Aquí suspendemos la realidad que conocemos y estás en ese universo.

¿Y la idea de un cambio de escenario, que la historia suceda en otro colegio y no en Las Encinas?

Jaime Vaca: ¿Pero, 'Élite Albacete', por ejemplo?

Carlos Montero: Hemos bromeado con ello, con llevarlo a otro sitio, pero es que nos gusta mucho Las Encinas.

Jaime Vaca: Y volvemos al tema, también es ADN de la serie. Cuando estamos hablando de que el universo se mantiene por sí mismo con las entradas y salidas de personajes, es porque tiene unas reglas y unos códigos. Y yo creo que hay que respetarlos y mantenerlos. Las Encinas es uno de ellos.

Carlos, hace unas semanas se comentó mucho una entrevista que diste comentando los motivos por los que no haya nadie gordo entre los protagonistas de la serie, ¿eso es algo que también afecta a los personajes de fondo sin trascendencia real en la historia?

Carlos Montero: Yo creo que sí hay, pero me pillas.

Jaime Vaca: Sí que hay, te digo yo que sí