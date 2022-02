El cocreador de 'Élite' explica por qué no hay gordos en la serie de Netflix: "Igual que muestro piscinas y casas de ensueño, muestro también cuerpos de ensueño"

Una de las cosas que llaman la atención cada vez que se anuncia el reparto de una nueva temporada de 'Élite' es que parece que entre los requisitos para entrar a estudiar en Las Encinas es que seas guapo, atractivo y sin un gramo de más. Una ausencia de "cuerpos no normativos" (bueno, en realidad también de cuerpos "normales") que levanta cierta suspicacia.

En una reciente entrevista a Fotogramas, Carlos Montero, cocreador y actual showrunner de la serie de Netflix ha hablado sobre la sexualización de sus personajes y si el universo de la ficción deja de lado ciertos tipos de cuerpo:

«Yo te diría que los cuerpos de ‘Élite’ no son normativos. Son lo contrario. Son cuerpos a los que aspiramos, ya sea para parecernos a ellos o para acostarnos con ellos. ¿Cuáles son las razones de mostrar estos cuerpos y no los de verdad? Pues los mismos de estar contando una élite española que tampoco existe. Es una estilización, una idealización. Igual que muestro piscinas y casas de ensueño, muestro también cuerpos de ensueño»

El cuerpo del delito

Hay que reconocer que en ese sentido, teniendo en cuenta que la serie es de mozalbetes liándose unos con otros con salseos y un toque de thriller ocasional, es lógico que nos encontremos el plantel que tenemos.

Conviene aclarar que no estamos hablando de hacer apología del sobrepeso ni mucho menos de la obesidad, con el problema de salud que es, simplemente de representar cuerpos que no son perfectos. Y está bien reivindicar lo sexy, pero en una serie en la que hay "de todo", la ausencia de gente rellenita o gorda ha arqueado alguna que otra ceja.

«¿Hay gordos sexys? Ya te digo yo que sí que tengo mi público. Pero yo con verme en el espejo ya tengo bastante. ¿Para qué hacerle pasar a los espectadores por el mal trago de verme en la ducha?»

En la entrevista sale a colación 'Euphoria' y el personaje de Barbie Ferrera, Kat, una adolescente con sobrepeso que lidia con su autoestima y su sexualidad. Una representación de la que Carlos Montero se muestra escéptico en cuanto a su importancia:

«Fíjate que me parece un tanto ingenuo esto. Es darle a la ficción un poder que tal vez tenga pero en muy pequeña medida. Dudo que yo posea la capacidad de decirle a un gordo que es sexy. Se lo puedo decir, pero ya que se lo crea... Pero oye, a lo mejor es cuestión de probar. No me cierro a nada».

Un discurso que contradice lo que él mismo está haciendo en 'Élite'. Quiero decir, si de verdad no crees que la ficción tiene tanto poder de influencia en torno a lo que representa —y no es que estemos cayéndonos de un guindo—, ¿por qué tu serie cuenta con personas de distintas razas, religiones, orientaciones sexuales, ámbito social, gente transgénero, etc.?, ¿puro marketing?

No sé si quiero conocer la respuesta.