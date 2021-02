Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (12-14 de febrero): 'Origen', 'Predestination' y más

Este fin de semana del 12 al 14 de febrero os proponemos una selección de las nueve mejores películas que podéis ver gratis en un canal televisión español en abierto de alcance nacional. Os recuerdo que se trata de una selección personal, por lo que no entran aquellos títulos que no he visto o tengo demasiado olvidadas. Además, las cintas que hayan aparecido en un post similar de los últimos tres meses quedan descartadas.

Viernes 12 de febrero

'The Road (La carretera)'

Un más que notable cruce entre película post-apocalíptica y drama intimista en la que, obviamente, algunas virtudes están heredadas de la novela original, pero eso no quita para que este relato de supervivencia tenga bastante fuerza y que la relación entre padre -ojo a un estupendo Viggo Mortensen- e hijo que narra esté muy bien llevada.

23:20 en Trece

'La caza'

No confundir con la película de terror de reciente estreno. Aquí estamos ante un clásico indiscutible del cine español en el que Carlos Saura disecciona con precisión la sociedad de la época a través de un grupo de amigos y cómo han ido evolucionando sus vidas. Con ciertos elementos de western y un inteligente uso de las metáforas, es una película que mantiene toda su fuerza más de 50 años después de su estreno.

0:00 en La 2

'Origen'

La película que terminó de catapultar al estrellato a Christopher Nolan. Un blockbuster que se introduce en el mundo de los sueños para dejarnos infinidad de escenas para el recuerdo y un desenlace que todavía sigue dando de lo que hablar en la actualidad.

0:05 en La 1

Sábado 13 de febrero

'Terminator 3: La rebelión de las máquinas'

Una secuela muy estimable que se vio perjudicada tanto por las expectativas de ser la primera entrega en más de una década como por el hecho de que al final acababa siguiendo las misma líneas maestras marcadas por James Cameron. Sin embargo, Jonathan Mostow sabía rodar muy bien las escenas de acción y acierta al dotar de una mayor dosis de humor a la cinta que sus dos predecesoras.

15:45 en Cuatro

'Predestination'

Una de las mejores películas con viajes en el tiempo que se hayan hecho recientemente, en buena medida por todas las ideas que contiene su guion, pero no nos olvidemos tampoco del gran trabajo de Ethan Hawke y Sarah Snook encabezando su reparto.

20:10 en Paramount

'El fuego de la venganza'

En lo puramente argumental, esta película no debería ser gran cosa -se podría haber quedado en entretenida y ya-, pero la apuesta estética de Tony Scott ayuda a elevarla muy por encima de lo que nos está contando. Además, Denzel Washington aporta todo lo que requiere su personaje para que la conexión del espectador con lo que sucede sea mayor.

0:05 en Paramount

Domingo 14 de febrero

'Algo para recordar'

Una de las comedias románticas más míticas de los años 90. Además, no es un ejemplo más de ese subgénero tan desgastado, ya que tiene unos personajes bastante más peculiares de lo habitual, viéndose beneficiada de la innegable química entre Tom Hanks y Meg Ryan.

09:52 en Paramount Network

'Misión Imposible'

La primera entrega de una saga que nos ha dado muchas alegrías, aunque normalmente lo ha hecho apostando más abiertamente por el cine de acción cuando aquí Brian De Palma apuesta por el relato de espías en un blockbuster modélico muy bien liderado por Tom Cruise.

17:55 en Cuatro

'La cosa'

La obra maestra de John Carpenter y una de las cimas del cine de terror. Una cinta espeluznante con una enorme banda sonora que te sumerge de lleno en la pesadilla que tiene lugar en una estación experimental en la Antártida. Todo funciona de maravilla en ella, con unos efectos especiales asombrosos, un reparto de primera liderado por Kurt Russell y una puesta en escena de grandísimo nivel. Lo mejor que encontraréis este fin de semana en vuestros televisores.

19:50 en Neox

